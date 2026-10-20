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- நமது நிருபர் -
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடலில் அக்டோபர் 23ம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது; காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடக்கு மேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுவடையும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அக்., 22, 23 தேதிகளில் கேரளா, கர்நாடக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில், மணிக்கு 35 முதல், 45 கி.மீ., வேகத்திலும், இடையிடையே 55 கி.மீ., வேகத்திலும் சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும்; இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
அக்டோபர் 23ல் வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு
அக்டோபர் 23ல் வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு
ADDED : அக் 20, 2026 01:07 PM
ADDED : அக் 20, 2026 01:07 PM
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- நமது நிருபர் -
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடலில் அக்டோபர் 23ம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது; காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடக்கு மேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுவடையும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அக்., 22, 23 தேதிகளில் கேரளா, கர்நாடக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில், மணிக்கு 35 முதல், 45 கி.மீ., வேகத்திலும், இடையிடையே 55 கி.மீ., வேகத்திலும் சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும்; இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.