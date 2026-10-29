உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு; வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய வாய்ப்பு
உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு; வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய வாய்ப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 01:08 PM
ADDED : அக் 29, 2026 07:31 AM
UPDATED : அக் 29, 2026 01:08 PM ADDED : அக் 29, 2026 07:31 AM
புதுடில்லி: தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாகி உள்ளதால் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைய வாய்ப்புள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது. 24 மணி நேரத்தில் அந்தமான்- நிக்கோபார் தீவுகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும்.
வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையக் கூடும். வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தென் மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. தமிழகம், புதுச்சேரியில் இன்றும், நாளையும் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்ப நிலை இயல்பைவிட, 3 டிகிரி செல்ஷியஸ் கூடுதலாக பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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