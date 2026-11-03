ஒரு இடத்தை எல்லா காலத்திற்கும் ஆக்கிரமிக்க முடியாது; போராட்டக்காரர்களை கண்டித்த உச்ச நீதிமன்றம்
ஒரு இடத்தை எல்லா காலத்திற்கும் ஆக்கிரமிக்க முடியாது; போராட்டக்காரர்களை கண்டித்த உச்ச நீதிமன்றம்
ADDED : நவ 03, 2026 03:10 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:10 PM
புதுடில்லி: எந்த தனிநபரோ, அமைப்போ போராட்டக்களத்தை காலவரையின்றி எல்லா காலத்திற்கும் ஆக்கிரமிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்புடன் கூறி உள்ளது.
அண்மையில் தலைநகர் டில்லியில் நடைபெற்ற போராட்டங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வரக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய் மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
பண்டிகை காலத்தில் தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிரான போராட்டங்களால் வர்த்தகம் பாதிக்கிறது, எனவே போராட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று வர்த்தக அமைப்புகள் தாக்கல் செய்த வழக்குகளும் இதில் அடங்கும்.
அனைத்தையும் விசாரித்து தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் கூறியதாவது;
பொது இடங்களில் ஒரே குழுவினர், நிரந்தரமாக ஆக்கிரமிக்க முடியாது. ஒரு இடத்தை என்றைக்குமே ஒருவரால் ஆக்கிரமிக்க முடியாது. வேறு போராட்டக்காரர்களும் உள்ளனர்.
விவசாயிகள் எங்கே போவார்கள்? தொழிலாளர்கள் எங்கே போவார்கள்?தொழிற்சங்கங்கள் எங்கே செல்லும்? வீடற்றவர்கள் எங்கே போவார்கள்? போராட்டம் நடத்த அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு.
இவ்வாறு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் கூறினார்.
தொடர்ந்து நீதிபதிகள் அமர்வு கூறுகையில், 'வெவ்வேறு குழுவினருக்கு ஒரே இடத்தை, போராட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும். வியாபாரிகள், தினக்கூலி தொழிலாளர்கள், தங்கள் வாழ்வாரத்திற்காக பொது இடங்களை நம்பி இருப்பவர்கள் என மற்றவர்களும் அவர்களின் உரிமைகளுக்கு போராடுவது சமநிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும்'' என்று கூறியது.