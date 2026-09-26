ஒரு பயங்கரவாத நாடு என்னிடம் இதைக் கேட்கிறதா? பாகிஸ்தான் நிருபரை சாடிய ஜெய்சங்கர்
ஒரு பயங்கரவாத நாடு என்னிடம் இதைக் கேட்கிறதா? பாகிஸ்தான் நிருபரை சாடிய ஜெய்சங்கர்
UPDATED : செப் 26, 2026 10:42 AM
ADDED : செப் 26, 2026 07:42 AM
UPDATED : செப் 26, 2026 10:42 AM ADDED : செப் 26, 2026 07:42 AM
நியூயார்க்: ஒரு பயங்கரவாத நாடு என்னிடம் இதைக் கேட்கிறதா? என பாகிஸ்தான் நிருபர் ஒருவருக்கு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பதிலடி கொடுத்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 81-வது பொதுச்சபை கூட்டம் செப் 22ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது; வரும் செப் 28ம் தேதி வரை நடக்க உள்ள கூட்டத்தில் உலகத் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு உரையாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நியூயார்க் சென்ற மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பாகிஸ்தான் நிருபர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பிய அடுத்த நொடியே ஜெய்சங்கர் கொடுத்த தரமான பதிலடி வீடியோ அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
கேள்வி: பாகிஸ்தானில் பயங்கரவாதத்திற்கு இந்திய அரசு எப்போது நிதியளிப்பதை நிறுத்தும்? என பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த நிருபர் கேட்டார்.
பதில்: ஒரு பயங்கரவாத நாடா என்னிடம் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்கிறது? என்ன இது என ஜெய்சங்கர் பதிலடி கொடுத்தார்.
பதிலளித்த சில நிமிடங்களிலேயே, ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்டோர் தங்கள் இருக்கைகளில் இருந்து எழுந்து அறையை விட்டு வெளியேறினர்.
வீடியோ இதோ!
பாகிஸ்தான் நிருபருக்கு ஜெய்சங்கர் நச் பதில்!