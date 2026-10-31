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ஆமதாபாத்: குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 151வது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, பிரதமர் மோடி 12 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'ரெயின் பாரஸ்ட்' எனப்படும் செயற்கை மழைக்காடு பகுதியை திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். அவர் படங்களை பகிர்ந்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:
கெவாடியாவில் உள்ள ஏக்தா நகரில் அமைந்துள்ள மழைக்காட்டில் ஒரு அற்புதமான அனுபவம் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறது. செழிப்பான பசுமை மற்றும் இயற்கையின் அழகு, ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்கும். கம்பீரமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் சிலையின் பிரமிக்க வைக்கும் காட்சிகளைக் கண்டு மகிழுங்கள். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்
மழைக்காட்டில் ஒரு அற்புதமான அனுபவம்; படங்களை வெளியிட்டு பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி
மழைக்காட்டில் ஒரு அற்புதமான அனுபவம்; படங்களை வெளியிட்டு பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி
ADDED : அக் 31, 2026 03:52 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:52 PM
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ஆமதாபாத்: குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 151வது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, பிரதமர் மோடி 12 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'ரெயின் பாரஸ்ட்' எனப்படும் செயற்கை மழைக்காடு பகுதியை திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். அவர் படங்களை பகிர்ந்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:
கெவாடியாவில் உள்ள ஏக்தா நகரில் அமைந்துள்ள மழைக்காட்டில் ஒரு அற்புதமான அனுபவம் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறது. செழிப்பான பசுமை மற்றும் இயற்கையின் அழகு, ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்கும். கம்பீரமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் சிலையின் பிரமிக்க வைக்கும் காட்சிகளைக் கண்டு மகிழுங்கள். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்