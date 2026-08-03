தமிழகம் முழுவதும் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டம்; மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு
தமிழகம் முழுவதும் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டம்; மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு
UPDATED : ஆக 03, 2026 12:54 PM
ADDED : ஆக 03, 2026 09:54 AM
UPDATED : ஆக 03, 2026 12:54 PM ADDED : ஆக 03, 2026 09:54 AM
தமிழகம் முழுவதும் ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாட்டம் நடந்தது. திருச்சி காவிரியின் கரையில் உள்ள ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் படித்துறையில் மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர்.
நமது நிருபர்
ஆடிப்பெருக்கு தினத்தில், முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபடுவது சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இன்று ஆடிப்பெருக்கு என்பதால் பேரூர் படித்துறை நொய்யல் ஆற்றில், தங்களின் முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுக்க தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும், அதிகாலை முதலே பொதுமக்கள் கூடினர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறில் காவிரி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள புஷ்யமண்டப படித்துறையில் ஆடிப்பெருக்கு விழாவை முன்னிட்டு குடும்பத்துடன் வந்து வழிப்பாடு நடத்தினர். இந்த ஆண்டு காவேரியில் தண்ணீர் வராத சூழலில், வறண்டு கிடக்கும் ஆற்றில் வழிபாடு நடந்துள்ளது.
ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் காவிரி தாயை வணங்கி சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. காவிரியில் புதுமண தம்பதியினர் சிறப்பு பூஜை செய்தனர். பவானி கூடுதுறையில் காவிரியில் நீரின்றி வறண்டதால் பக்தர்களுக்கு ஷவர் அமைத்து குளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பெண்கள் மாங்கல்ய கயிறு மாற்றி சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர்.
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தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி ஆற்றங்கரையில் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டம்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு