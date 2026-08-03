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தமிழகம் முழுவதும் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டம்; மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு

தமிழகம் முழுவதும் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டம்; மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு

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UPDATED : ஆக 03, 2026 12:54 PM

ADDED : ஆக 03, 2026 09:54 AM

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UPDATED : ஆக 03, 2026 12:54 PM ADDED : ஆக 03, 2026 09:54 AM

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நமது நிருபர்

தமிழகம் முழுவதும் ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாட்டம் நடந்தது. திருச்சி காவிரியின் கரையில் உள்ள ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் படித்துறையில் மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர்.

ஆடிப்பெருக்கு தினத்தில், முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபடுவது சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இன்று ஆடிப்பெருக்கு என்பதால் பேரூர் படித்துறை நொய்யல் ஆற்றில், தங்களின் முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுக்க தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும், அதிகாலை முதலே பொதுமக்கள் கூடினர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறில் காவிரி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள புஷ்யமண்டப படித்துறையில் ஆடிப்பெருக்கு விழாவை முன்னிட்டு குடும்பத்துடன் வந்து வழிப்பாடு நடத்தினர். இந்த ஆண்டு காவேரியில் தண்ணீர் வராத சூழலில், வறண்டு கிடக்கும் ஆற்றில் வழிபாடு நடந்துள்ளது.

ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் காவிரி தாயை வணங்கி சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. காவிரியில் புதுமண தம்பதியினர் சிறப்பு பூஜை செய்தனர். பவானி கூடுதுறையில் காவிரியில் நீரின்றி வறண்டதால் பக்தர்களுக்கு ஷவர் அமைத்து குளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பெண்கள் மாங்கல்ய கயிறு மாற்றி சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர்.

ரீல்ஸ் பாருங்கள்!

வீட்டிலேயே செய்யலாம் எளிய முறையில் ஆடிப்பெருக்கு பூஜை!

தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!

ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம் காவிரி ஆற்றங்கரையில் ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட்டம்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

மயிலாடுதுறையில் கொண்டாட்டம்

மயிலாடுதுறை காவிரி துலா கட்டத்தில் நகராட்சி சார்பில் பம்பு செட்டு மூலம் விடப்பட்ட தண்ணீரில் நீராடிய புதுமண தம்பதிகள் மற்றும் சுமங்கலி பெண்கள் காவிரி கரையில் பூஜைகள் செய்து தாலி பிரித்து சேர்த்தும், தாலி மாற்றிக் கொண்டும் ஆடிப்பெருக்கு விழாவை கொண்டாடினர்.
ஆடிப்பெருக்கு விழா களை இழந்து காணப்பட்டது. புதுமண தம்பதிகள் பூம்புகாரில் காவிரி கடலுடன் சங்கமிக்கும் இடத்திற்கு குடும்பத்தினருடன் வந்து தாலி பிரித்து சேர்த்து திருமண மாலைகளை கடல் நீரில் விட்டு சென்றனர்.



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