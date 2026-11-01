ஆம்ஆத்மியில் வெடித்தது உட்கட்சி பூசல்; வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானதும் எம்எல்ஏக்கள் இருவர் ராஜினாமா
ஆம்ஆத்மியில் வெடித்தது உட்கட்சி பூசல்; வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானதும் எம்எல்ஏக்கள் இருவர் ராஜினாமா
ADDED : நவ 01, 2026 03:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:11 PM
சண்டிகர்: 117 தொகுதிகளைக் கொண்ட பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. முதல் கட்சியாக ஆளும் ஆம்ஆத்மி 40 பேர் அடங்கிய முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த முறை போட்டியிட்ட 40 எம்எல்ஏக்களே, இந்தத் தேர்தலிலும் களமிறக்கப்பட உள்ளனர்.
முதல்வர் பகவந்த் மான் மீண்டும் துரி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அமைச்சர் சஞ்சீவ் அரோரா லூதியானா மேற்கு தொகுதியில் களமிறங்க உள்ளார். இதைத்தவிர வேறு எந்த அமைச்சர்களின் பெயர்களும் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.
இந்தப் பட்டியல் வெளியானதும் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா, சேத்தன் சிங் ஜோரமஜ்ரா பதவி ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இது ஆம்ஆத்மி கட்சிக்கு ஏற்பட்ட உட்கட்சி பூசலை வெளிக்காட்டியுள்ளது.
வெள்ள நிவாரணத்தை அரசு கையாண்ட விதம், தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றவியல் வழக்குகளால் பதன்மஜ்ரா, நீண்ட காலமாக கட்சித் தலைமையுடன் மோதல் போக்கைக் கொண்டிருந்தார்.
அதேபோல, 5 மாதத்திற்கு முன்பு ஆம்ஆத்மியில் இணைந்த சிரோமணி அகாலி தளத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் தலைவர் சுர்ஜித் சிங் ரக்ராவை, சமனா தொகுதியின் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார் தன்னை ஓரங்கட்டுவதற்காகவே இந்த நியமனம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தத் தொகுதி எம்எல்ஏ சேத்தன் சிங் ஜோரமஜ்ரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.