தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/இங்கிலாந்து - இந்திய அணி மோதும் முதல் டி20: மழை காரணமாக போட்டி ரத்து

இங்கிலாந்து - இந்திய அணி மோதும் முதல் டி20: மழை காரணமாக போட்டி ரத்து

இங்கிலாந்து - இந்திய அணி மோதும் முதல் டி20: மழை காரணமாக போட்டி ரத்து

UPDATED : ஜூலை 02, 2026 12:56 AM

ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:26 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 02, 2026 12:56 AM ADDED : ஜூலை 02, 2026 12:26 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

செஸ்டர்-லீ-ஸ்டீரிட்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் 'டி-20' போட்டியில் இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா, ஷ்ரேயஸ் ஐயர் அரைசதம் விளாச, இந்திய அணி 189 ரன்கள் குவித்தது. இதனை தொடர்ந்து மழை பெய்ய, போட்டி கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட 'டி-20' தொடரில் பங்கேற்கிறது. செஸ்டர்-லீ-ஸ்டீரிட் நகரில் நடந்த முதல் போட்டியில், 'டாஸ்' வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், 'பேட்டிங்' தேர்வு செய்தார்.

இந்திய 'லெவன்' அணிக்கு இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, மீண்டும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. அயர்லாந்து தொடரில் விளையாடாத சுழற்பந்துவீச்சாளர்களான வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய் இந்திய அணிக்கு திரும்பினர்.

சஞ்சு ஏமாற்றம்


இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா ஜோடி துவக்கம் தந்தது. லுாக் உட் வீசிய முதல் ஓவரில் ஒரு பவுண்டரி அடித்தார் அபிஷேக். சாகிப் மஹமூத் 'வேகத்தில்' சஞ்சு சாம்சன் (0) வெளியேறினார். அடுத்து வந்த இஷான் கிஷான் (0) 'ரன்-அவுட்' ஆனார். லியாம் டாசன் பந்தில் ஒரு சிக்சர் விளாசிய அபிஷேக், மெகமூது வீசிய 4வது ஓவரில் 2 சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி அடித்தார். இந்த ஓவரில் 21 ரன் கிடைத்தது. மறுமுனையில் ஒத்துழைப்பு தந்த கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், லுாக் உட் வீசிய 5வது ஓவரில் 'ஹாட்ரிக்' பவுண்டரி விரட்டினார். அபாரமாக ஆடிய அபிஷேக், 20 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார்.

சூப்பர் கேப்டன்:


24 பந்தில் 59 ரன்கள் குவித்த அபிஷேக் சர்மா, சாம் கரண் பந்தில் எல்.பி.டபிள்யூ முறையில் அவுட் ஆனார். திலக் வர்மா(13), ஹர்ஷித் ராணா(0) சோபிக்கவில்லை. மறுமுனையில் அபாரமாக ஆடி அரைசதம் அடித்த கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், 68 ரன்னில் சாகிப் மஹமூத் பந்தில் அவுட் ஆனார். கடைசி கட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷிவம் துபே, 3 சிக்சர் 2 பவுண்டரி உட்பட, 21 பந்தில் 42 ரன் குவித்து, கடைசி வரை அவுட் ஆகாமல் இருந்தார். கடைசி பந்தில், அக்சர் படேல்(3) ரன் அவுட் ஆனார். 20 ஓவர் முடிவில், இந்திய அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு, 189 ரன் குவித்தது.

மழையால் ரத்து:


இந்நிலையில், மழை காரணமாக இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்வது தாமதமானது. தொடர்ந்து மழை பெய்ததால், ஓவர் குறைக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் மழை நிற்காத காரணத்தால், போட்டி கைவிடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us