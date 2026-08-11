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ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இந்திய பயணியருக்கு இலவச சுற்றுலா விசா

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இந்திய பயணியருக்கு இலவச சுற்றுலா விசா

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ADDED : ஆக 11, 2026 09:40 PM

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ADDED : ஆக 11, 2026 09:40 PM

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அபுதாபி: இந்திய சுற்றுலாப் பயணியரை ஈர்க்கும் வகையில், இந்தியாவிலிருந்து அபுதாபிக்கு சுற்றுலா வருபவர்களுக்கு இலவச நுழைவு விசா வழங்குவதாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அரசு அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் 1ல் துவங்கிய இந்த திட்டம், வரும் அக்., 31 வரை அமலில் இருக்கும். இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்துள்ளோர் மற்றும் இந்தியாவில் இருந்து பயணம் செய்வோர் மட்டுமே இந்த சலுகையைப் பெற தகுதியுடையவர்கள்.

இதற்கு நிபந்தனையாக அபுதாபியில் உள்ள ஹோட்டல்களில் தொடர்ந்து 3 இரவுகள் தங்குவதற்கான முன்பதிவு இருக்க வேண்டும், இந்தியாவில் இருந்து அபுதாபி சென்று வருவதற்கான இருவழி விமானப் பயணச்சீட்டு பெற்றிருக்கவேண்டும். முதற்கட்டமாக இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 20,000 விசாக்கள் இலவசமாக வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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