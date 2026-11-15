வெளிநாடுகளில் இந்தியாவை அவதூறு செய்வதால் உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது: ராகுலுக்கு அமித்ஷா சவால்
வெளிநாடுகளில் இந்தியாவை அவதூறு செய்வதால் உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது: ராகுலுக்கு அமித்ஷா சவால்
ADDED : நவ 15, 2026 06:58 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:58 PM
மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியதாவது: காங்கிரஸ் தனது ஆட்சிக்காலத்தில் கூட்டுறவுத் துறைக்கென தனி அமைச்சகம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையைப் புறக்கணித்தது, ஆனால் பிரதமர் மோடி அதை நிறைவேற்றிக் காட்டினார்.
வெளிநாட்டுப் பயணங்களைக் குறிவைத்து, சர்வதேச மேடைகளில் நாட்டை அவதூறு செய்வதன் மூலம் காங்கிரசால் இந்தியாவில் ஒருபோதும் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியாது. உங்களுக்கு அதிகாரம்
வேண்டுமென்றால், உங்கள் வெளிநாட்டுப் பயணங்களை நிறுத்திவிட்டு, இந்தியாவின் கிராமங்களுக்கு வரத் துவங்குங்கள்.
அப்போது ஒருவேளை என்றாவது ஒருநாள் உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கலாம். நீங்கள் நிச்சயமாகக் கேட்க மாட்டீர்கள். காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடம் நான் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்கள் இதே திசையில் அவரைப் பின்தொடர்ந்து சென்றால், இன்னும் 30 ஆண்டுகளுக்கு அதிகாரம் கிடைக்காது.
ராகுல் சர்வதேச மாநாடுகளில் இந்திய எதிர்ப்பு கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி உலகம் முழுவதும் நாட்டை தொடர்ந்து அவதூறு செய்து வருகிறார். தேர்தலில் வெற்றி தோல்வி என்பது ஒரு கட்சியின் தலைவர்களின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்தே அமைகிறது என்பதை மக்கள் காங்கிரசுக்கு உணர்த்த வேண்டும்.
உங்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது, ஆனால் நீங்கள் 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஊழல்களையும் முறைகேடுகளையும் செய்தீர்கள். நாட்டு மக்கள் உங்கள் கையைப் பிடித்து வெளியேற்றி, மோடியைப் பிரதமராக்கினார்கள். இந்த 12 ஆண்டுகளில், மோடி மீது ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூட சுமத்தப்படவில்லை. இவ்வாறு அமித்ஷா பேசினார்.