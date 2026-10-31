மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மின்தடை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மின்தடை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : அக் 31, 2026 09:30 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:30 PM
'மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு துணை ஜனாதிபதி வந்தபோது ஏற்பட்ட மின்தடை தொடர்பாக அறநிலையத்துறையின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
மதுரை வணிகவரித்துறை இணை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பணியாளர் பயிற்சி நிறுவன கட்டடத்தை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் துவக்கி வைத்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் வந்தபோது பாதுகாப்பு நடைமுறைப்படி ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. அவர் புறப்பட்டு விட்டார் எனக் கருதி ‛சுவிட்ச் ஆப்' செய்துள்ளனர். அதில் குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளது.
அது மின்தடையல்ல. அத்தவறுக்கு காரணமான அறநிலையத்துறையின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மின்தடையை சரி செய்ய குழுக்கள் அமைத்து கண்காணிக்கிறோம். பழைய டிரான்ஸ்பார்மர்கள், மின் வழித்தடங்களை சரி செய்து வருகிறோம். மின்துறை நிர்வாகத்தில் சீரமைப்பு செய்து வருகிறோம்.
நான் பதவி விலக வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் கூறுகிறார். அவர் தினமும் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறார். தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பித்த விவகாரத்தை விசாரிக்க குழு அமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.