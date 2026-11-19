'ரீல்ஸ்' போலீசார் மீது நடவடிக்கை: டிஜிபி எச்சரிக்கை
'ரீல்ஸ்' போலீசார் மீது நடவடிக்கை: டிஜிபி எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 19, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 19, 2026 07:08 PM
சீருடை பணியாளர்களான போலீசார், உயர் அதிகாரிகளுக்கு எப்படி கீழ்படிந்து பணியாற்ற வேண்டும்; அவர்கள் எப்படி உடை உடுத்த வேண்டும்; அவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து, விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதை மீறி செயல்படும் போலீசாருக்கு, சம்பளம், பதவி உயர்வில் சிக்கல் ஏற்படும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதையும் மீறி செயல்படும் போலீசார், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்படுகின்றனர். குற்ற வழக்குகள் மற்றும் பாலியல் தொல்லை உள்ளிட்ட சர்ச்சைகளில் சிக்கும் போலீசார், 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்படுகின்றனர். நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும், விதிகளை மீறும் போலீசார் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. அவர்களில் சிலர்,சமூக வலைதளங்களில், 'ரீல்ஸ் வீடியோ'க்கள் வெளியிடும் மோகத்தில் மூழ்கி கிடக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் கூறியதாவது: சமூக வலைதளங்களில், 'ரீல்ஸ் வீடியோ'க்கள் வெளியிடுவது மற்றும் சர்ச்சையான பதிவுகளை வெளியிடும் போலீசார் பற்றி கண்காணிக்கப்படுகிறது. சிலருக்கு எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டது. தொடர்ந்து ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் வெளியிடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் போலீசார் மீது கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதுபோன்ற செயலில் போலீசார் எவரும் ஈடுபடக் கூடாது.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.