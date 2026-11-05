ஆதாரம் இருப்பதால் தான் நடவடிக்கை; திமுக மாஜி அமைச்சர் கைது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
ஆதாரம் இருப்பதால் தான் நடவடிக்கை; திமுக மாஜி அமைச்சர் கைது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
ADDED : நவ 05, 2026 01:21 PM
ADDED : நவ 05, 2026 01:21 PM
மதுரை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
* ஆதாரம் இல்லாமல் யாரையும் கைது செய்யவில்லை; ஆதாரம் இருக்கிறது. கலெக்ஷன் பண்ணி, மகேஷிடம் கொடுத்து எங்கு இருந்து யாரிடம் இருந்து கலெக்ட் செய்யப்பட்டது, எவ்வளவு கெடுத்தார்கள்.
* எங்கு கொடுத்தார்கள். அந்த பணத்தை பார்டி பண்டாக வாங்கி ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்து சர்டிபிகேட் கொடுத்து உள்ளனர். இது இன்றைக்கு வந்த பிரச்னை இல்ல; கடந்த இரண்டு வருடமாக கலெக்ஷன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று பல புகார்கள் வந்தது.
* ஆதாரத்துடன் பல கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து புகார் கொடுத்து இருக்கின்றனர். பண கொடுத்ததுக்கு பரிவர்த்தனை ஆதாரமும் இருக்கிறது. ரூ.400 கோடிக்கு மேல் பள்ளிகளுக்கு சர்டிபிகேட் வழங்குவதற்கு மாணவர்களின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
* முகாந்திரம் இருப்பதாக ஐகோர்ட் தெரிவித்துள்ளது, கஸ்டடியில் விசாரிக்க முடியும். ஆதாரம் இருப்பதால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.