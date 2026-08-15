நீதிமன்ற அனுமதியுடன் லார் கிப்பன் குரங்குகளை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை; வனத்துறை உறுதி
நீதிமன்ற அனுமதியுடன் லார் கிப்பன் குரங்குகளை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை; வனத்துறை உறுதி
ADDED : ஆக 15, 2026 10:49 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 10:49 PM
ஈரோடு: லார் கிப்பன் குரங்குகளை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை, ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் ரங்கநாதன் என்பவர் பண்ணை வீட்டில், 'லார் கிப்பன்' எனும் அரிய வகை குரங்குகளை வைத்திருந்த வீடியோவை வெளியிட்ட, நடிகர் விக்ரம் மீது சர்ச்சை எழுந்தது.வனத்துறையினர் விசாரித்தபோது, ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை தொழிலதிபர் கேசவநாதன், அந்த குரங்குகளை வாங்கி தந்ததும், சர்ச்சையால் அவரிடமே ஒப்படைத்ததாகவும் தெரிவித்தனர்.
கேசவநாதன் பண்ணை வீட்டில், ஈரோடு மாவட்ட வனத்துறையினர் சோதனை நடத்தி, நோட்டீஸ் வழங்கினர். அதற்கு மணிப்பூரில் இருந்து குரங்கை வாங்கி வந்ததும், அவற்றை பதிவு செய்ய, வனத்துறையிடம் விண்ணப்பித்ததாகவும் விளக்கம் அளித்தார். அதேநேரம், அவர் வாங்கி வந்த, 3 குரங்கில் ஒன்று இறந்ததை வனத்துறையிடம் தெரிவிக்காமல் அகற்றியது பற்றி விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'கேரளம் மற்றும் ஹைதராபாதில் இருந்து, கேசவநாதன் வாங்கிய, 4 ஆப்ரிக்க பூனைகள், அவை ஈன்ற, 3 குட்டிகள் என, 7 பூனைகளை, அவர் பதிவு செய்துள்ளார்.
ஆனால், 'லார் கிப்பன்' குரங்குகள் வைத்திருந்தது தொடர்பான விதிமீறல் குறித்து, உயர் அதிகாரிகள், அபராதம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்வர். அவரிடம் உள்ள குரங்குகளை, நீதிமன்ற அனுமதியுடன் பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.