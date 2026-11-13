ஊழல் வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்க கூடுதல் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்; ஐகோர்ட்
ஊழல் வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்க கூடுதல் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்; ஐகோர்ட்
ADDED : நவ 13, 2026 09:56 PM
ADDED : நவ 13, 2026 09:56 PM
துாத்துக்குடி முதன்மை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில், நிலுவையிலுள்ள தன் மீதான லஞ்ச ஒழிப்பு வழக்கை விரைந்து, விசாரித்து முடிக்க உத்தரவிடக்கோரி சாகுல் ஹமீது என்பவர், உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
நீதிபதி பி.புகழேந்தி விசாரித்தார்.
மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர், '2023ல் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுவரை, இரு சாட்சிகள் மட்டுமே விசாரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஊழல் தடுப்பு சட்டப்படி, இதுபோன்ற வழக்குகளை முடிந்தவரை, தினசரி அடிப்படையில் விசாரித்து, இரு ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்க வேண்டும்' என்றார்.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், 'முதலில் துாத்துக்குடி தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது. உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, 2025 மே 29ல் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. துாத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், 80 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன' என்றார்.
துாத்துக்குடி முதன்மை நீதிபதி, ‛ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், 70 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. மனுதாரரின் வழக்கை முடிக்க, ஆறு மாதம் அவகாசம் தேவை' என்றார்.
நீதிபதி பி.புகழேந்தி பிறப்பித்த உத்தரவு:
தமிழகத்தில் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், 2423 வழக்குகள், புதுச்சேரியில் 61, மொத்தம் 2484 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் ஜெனரல் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார். இவ்வழக்குகளை விசாரிக்க, மாநிலத்தில் ஏற்கனவே சிவில் நீதிபதி நிலையில், 8 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வந்தன.
தமிழக அரசு பிப்.,18 ல் வெளியிட்ட அரசாணை மூலம் அந்த, 8 சிறப்பு நீதிமன்றங்களும் 'மாவட்ட நீதிபதி' அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தப்பட்டன. மற்ற, 30 மாவட்டங்களில், ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், வரும் வழக்குகள் அந்தந்த முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதிகள் அல்லது அமர்வு நீதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படுகின்றன. 2,423 ஊழல் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில், இவற்றை முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதிகள் தங்களது வழக்கமான பணியுடன் கூடுதல் பொறுப்பாக கவனிப்பதை சாதாரண பணிச்சுமையாக கருத முடியாது.
ஊழல் வழக்குகளை முடிந்தவரை, தினசரி அடிப்படையில் விசாரித்து, குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதிகள் வழக்கமான குற்றவியல் மற்றும் சிவில் வழக்குகளுடன் நீதித்துறையின் நிர்வாக பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால், ஊழல் வழக்குகளுக்கு தேவையான நேரத்தை ஒதுக்க முடியாத நிலை ஏற்படக்கூடும். பொதுநலனுக்கு உகந்ததல்ல
ஊழல் வழக்குகள் பொது நிர்வாகம், அரசு பணிகளில் நேர்மையை பாதிக்கும் குற்றச்சாட்டுக்களை உள்ளடக்கியவை. அவை நீண்ட காலம் நிலுவையில் இருப்பது பொதுநலனுக்கு உகந்ததல்ல. அரசு தரப்பு தனது வழக்கை நிரூபிக்க நியாயமான வாய்ப்பை பெறுவதற்கு உரிமை கொண்டிருப்பது போலவே, குற்றம்சாட்டப்பட்ட தரப்பினரும் வழக்கு நடவடிக்கைகளை ஒரு நியாயமான காலத்திற்குள் முடிவுக்கு கொண்டு வர உரிமை கொண்டுள்ளனர்.
கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றங்களை சிறப்பு நீதிமன்றங்களாக அமைப்பதற்கான பரிந்துரை உயர்நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, பரிந்துரையை விரைவாகப் பரிசீலிக்க வேண்டியது அவசியம்.
ஒரு மாவட்டத்தில் சிறப்பு நீதிமன்றம் தேவையா என்பதை தீர்மானிக்க நிலுவை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மட்டுமல்லாமல், பழைய வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, விசாரணை நடைபெறும் நிலையிலுள்ள வழக்குகள், புதிதாக பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.
ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் 8 சிறப்பு நீதிமன்றங்களை மாவட்ட நீதிபதி அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தியிருப்பது சரியான நடவடிக்கை என்றாலும், தமிழகம் முழுதும் நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளின் பிரச்னைக்கு அது மட்டும் தீர்வாகாது. தமிழக அரசும், உயர்நீதிமன்ற நிர்வாகமும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். தேவையான நீதிபதிகள், ஊழியர்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்களை போதுமான அளவில் நியமிக்க வேண்டும்.
ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்படாத மாவட்டங்களில், அந்தந்த மாவட்டங்களில் நிலுவையிலுள்ள வழக்குகள் மற்றும் பணிச்சுமையை கருத்தில் கொண்டு, உயர்நீதிமன்றத்துடன் கலந்தாலோசித்து, இத்தகைய சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைப்பதன் அவசியம் குறித்து அரசு ஆலோசிக்க வேண்டும்.
தற்போதுள்ள மற்றும் புதிதாக அமையக்கூடிய சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் திறம்பட செயல்பட தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், பணியாளர்கள் மற்றும் பிற வசதிகளை வழங்குவதில், மாநில அரசு உயர்நீதிமன்ற நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
முன்னுரிமை
அரசு குற்ற வழக்குகள் தொடர்வுத்துறை இயக்குனருடன் இணைந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் தற்போதுள்ள சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கும், புதிதாக அமையும் சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கும் போதிய அரசு வழக்கறிஞர்கள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் விசாரணை தாமதமடைவதை தவிர்க்கலாம்.
ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வரும் வழக்குகளை கையாளும் முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதிகள், அமர்வு நீதிபதிகள், இவ்வழக்குகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். இயன்றவரை தினமும் விசாரித்து குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வழக்குகளை முடிக்க வேண்டும். மனுதாரரின் வழக்கை, ஆறு மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.