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குதிரை பேர விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுங்க: அமித் ஷாவிடம் வலியுறுத்தி வரும் இபிஎஸ்

குதிரை பேர விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுங்க: அமித் ஷாவிடம் வலியுறுத்தி வரும் இபிஎஸ்

ADDED : ஆக 11, 2026 07:49 PM

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ADDED : ஆக 11, 2026 07:49 PM

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சென்னை: அதிமுக - எம்எல்ஏக்களை தவெகவுக்கு இழுத்த விவகாரத்தில், குதிரை பேரம் குறித்து, மத்திய விசாரணை அமைப்புகளின் வாயிலாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும், ஆட்சி அமைக்க, தனிப் பெரும்பான்மை இல்லை. இதனால், திமுக கூட்டணியில் வென்ற காங்., - விசிக - கம்யூ., கட்சிகளின் ஆதரவோடு, ஆட்சி அமைத்தது.

மேலும், அதிமுகவில் இருந்து 6 எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர். அந்த ஆறு தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்களாக களமிறங்கி, தனிப் பெரும்பான்மையை பெற, முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, கடந்த வாரம் சென்னை வந்தார். அவரை விமான நிலையத்தில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் சந்தித்து பேசினார்.

இதுகுறித்து, அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:

உட்கட்சி பிரச்னைகள், அதிமுக- எம்எல்ஏக்களிடம் தவெக தரப்பு பேச்சு என, இபிஎஸ் கடும் நெருக்கடியில் உள்ளார். இது குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் விரிவாக பேச, டில்லி பயணத்துக்கு தயாரானார்.

இந்நிலையில், அமித் ஷாவே சென்னை வந்ததால், அவரை இபிஎஸ் சந்தித்து ஒரு கடிதத்தை கொடுத்துள்ளார். அதில், தவெக குதிரை பேரம் செய்த விவகாரத்தை விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதோடு, அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ், தன்னிடம் பேரம் நடந்ததாக, போலீசில் ஏற்கனவே புகார் அளித்துள்ளார். சில ஆதாரங்களையும் வழங்கி உள்ளார்.

இந்த விவகாரத்தை மத்திய விசாரணை அமைப்புகள் பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லை. இதை தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என, கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

'இந்த விவகாரத்தை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன்' என, அமித் ஷா உறுதியளித்துளளார்.

அதேபோல் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு டில்லி மேலிடத்தில் உள்ள சிலர் உதவுகின்றனர். இதனால், அதிமுகவுக்குள் பிரச்னை ஏற்படுகிறது என்றும் அமித் ஷாவிடம் இபிஎஸ் புகார் கூறியுள்ளார்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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