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திடீர் உடல்நலக்குறைவு: மருத்துவமனையில் அத்வானி அனுமதி

திடீர் உடல்நலக்குறைவு: மருத்துவமனையில் அத்வானி அனுமதி

UPDATED : அக் 17, 2026 06:04 AM

ADDED : அக் 17, 2026 04:35 AM

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UPDATED : அக் 17, 2026 06:04 AM ADDED : அக் 17, 2026 04:35 AM

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​புதுடில்லி: பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான அத்வானி(98), திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

​பா.ஜ.,வை அடிமட்டத்திலிருந்து தேசிய அளவில் அசுர பலத்துடன் கட்டி எழுப்பியதில் பெரும் பங்கு வகித்த மூத்த தலைவர் எல்.கே.அத்வானி. 98 வயதான இவர், தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி டில்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் ஓய்வெடுத்து வருகிறார்.

​இந்நிலையில், நேற்று மாலை அவருக்கு லேசான மூச்சுத்திணறல் மற்றும் நெஞ்சு சளி தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதையடுத்து, உடனடியாக டில்லியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, இரவு 7:30 மணியளவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ​அங்குள்ள நுரையீரல் சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு, மருத்துவர்கள் தீவிர கண்காணிப்புடன் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

​உடல்நிலை சீராக உள்ளது:


அத்வானியின் தற்போதைய உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: அத்வானிக்கு தேவையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு, மருந்துகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவரது உடல்நிலை தற்போது சீராக உள்ளது; தொடர்ந்து மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறு தெரிவித்தன.

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