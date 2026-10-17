திடீர் உடல்நலக்குறைவு: மருத்துவமனையில் அத்வானி அனுமதி
திடீர் உடல்நலக்குறைவு: மருத்துவமனையில் அத்வானி அனுமதி
UPDATED : அக் 17, 2026 06:04 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:35 AM
UPDATED : அக் 17, 2026 06:04 AM ADDED : அக் 17, 2026 04:35 AM
புதுடில்லி: பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான அத்வானி(98), திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பா.ஜ.,வை அடிமட்டத்திலிருந்து தேசிய அளவில் அசுர பலத்துடன் கட்டி எழுப்பியதில் பெரும் பங்கு வகித்த மூத்த தலைவர் எல்.கே.அத்வானி. 98 வயதான இவர், தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கி டில்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் ஓய்வெடுத்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை அவருக்கு லேசான மூச்சுத்திணறல் மற்றும் நெஞ்சு சளி தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதையடுத்து, உடனடியாக டில்லியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, இரவு 7:30 மணியளவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்குள்ள நுரையீரல் சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு, மருத்துவர்கள் தீவிர கண்காணிப்புடன் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
உடல்நிலை சீராக உள்ளது:
அத்வானியின் தற்போதைய உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: அத்வானிக்கு தேவையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு, மருந்துகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவரது உடல்நிலை தற்போது சீராக உள்ளது; தொடர்ந்து மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறு தெரிவித்தன.