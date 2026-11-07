100 வயதில் அடியெடுத்து வைக்கும் அத்வானி; பாஜ சார்பில் சிறப்பு யாகத்திற்கு ஏற்பாடு
100 வயதில் அடியெடுத்து வைக்கும் அத்வானி; பாஜ சார்பில் சிறப்பு யாகத்திற்கு ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:14 AM
ADDED : நவ 07, 2026 10:27 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 12:14 AM ADDED : நவ 07, 2026 10:27 PM
புதுடில்லி: பாஜ மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணை பிரதமருமான அத்வானி, இன்று (நவ.,8) 99 வயதை நிறைவு செய்கிறார். 100வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கும் அவர், நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ, பாஜ சார்பில் சிறப்பு யாகம், பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
டில்லி பாஜ தலைமை அலுவலகத்தில் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில், அத்வானியின் மகள் பிரதிபா அத்வானி, பாஜ தேசிய தலைவர் நிதின் நபீன், மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உள்பட பலர் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த யாகத்தை தொடர்ந்து அத்வானியின் வாழ்க்கை, அரசியல் பயணத்தை விளக்கும் வீடியோ ஒளிபரப்பப்படுகிறது.
கடந்த அக்டோபரில் மார்பு தொற்று காரணமாக டில்லியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.
கராச்சியில் பிறந்த அத்வானி, 1947 பிரிவினையின்போது இந்தியாவுக்கு வந்தார். பாஜவின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகித்த அவர், 3 முறை அக்கட்சியின் தலைவராகப் பணியாற்றியுள்ளார். அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சராகவும், 2002 முதல் 2004 வரை நாட்டின் துணைப் பிரதமராகவும் பதவி வகித்துள்ளார். 2024ம் ஆண்டு அத்வானிக்கு இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது.