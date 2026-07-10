பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்; போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் முறிந்துவிட்டது: குழப்பும் டிரம்ப்
பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்; போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் முறிந்துவிட்டது: குழப்பும் டிரம்ப்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 09:12 PM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 09:12 PM
வாஷிங்டன்: ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்புக் கொண்டு உள்ளோம். ஆனால், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் முறிந்துவிட்டது என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஈரான் -- அமெரிக்கா இடையே ஓய்ந்திருந்த போர் பதற்றம், மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக சென்ற மூன்று சரக்கு கப்பல்கள் மீது, கடந்த 7ம் தேதி ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறி, அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதலை தொடங்கியது.
கடல் போக்குவரத்து சுதந்திரத்தை பாது காக்கும் நடவடிக்கையாக, ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக அமெரிக்கா அறிவித்தது.
இந்நிலையில், மேற்காசிய நாடுகளான குவைத் மற்றும் பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மீது ஈரான் நேற்று தாக்குதல் நடத்தியது.
இந்நிலையில் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என ஈரான் கேட்டுள்ளது. நாங்களும் அதற்கு ஒப்புக் கொண்டு உள்ளோம். ஆனால், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் முறிவுக்கு வந்துவிட்டது என்பதை அமெரிக்கா அவர்களிடம் மிகத் தெளிவாக தெரிவித்துவிட்டது. இவ்வாறு டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.