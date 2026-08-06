வேளாண் பட்ஜெட்; வழக்கம்போல் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு
வேளாண் பட்ஜெட்; வழக்கம்போல் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஆக 06, 2026 01:53 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 12:47 PM
UPDATED : ஆக 06, 2026 01:53 PM ADDED : ஆக 06, 2026 12:47 PM
-நமது நிருபர்-
தமிழக அரசு சட்டசபையில் இன்று தாக்கல் செய்த வேளாண் பட்ஜெட் மீது, எதிர்க்கட்சிகள் வழக்கம்போல் குற்றம் குறைகளை கூறியுள்ளனர். எதிர்க்கட்சி தலைவர்களின் கருத்துக்கள் வருமாறு:
அதிமுக பொதுச்செயலாளர், இபிஎஸ்
வேளாண் பட்ஜெட் விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் மிஞ்சியது; இரண்டரை மணி நேரம் வாசிக்கப்பட்ட வேளாண் பட்ஜெட்டில் எந்த ஒரு புதிய அறிவிப்பும் இல்லை. முக்கிய திட்டங்கள் இல்லை. ஏற்கனவே இருந்த அறிவிப்புகள் தான் தற்போதும் உள்ளது. திமுக அளித்த பட்ஜெட்டை போன்றே தவெக பட்ஜெட் உள்ளது.
நெல், கரும்பிற்கான ஆதார விலையை உயர்த்தவில்லை. விவசாயிகளுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. வேளாண் கடன் தள்ளுபடியிலும் விவசாயிகளை ஏமாற்றிவிட்டனர். தவெக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள வேளாண் பட்ஜெட்டுக்கு -0 மதிப்பெண்தான் கொடுக்க வேண்டும்.
தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா
பழைய திட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றம் மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது. நெல் மூட்டைகளை பாதுகாக்க எந்த திட்டமும் இல்லை. விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த முக்கிய திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் இல்லை. மாற்றம் தருவோம் என்று சொன்னவர்கள் எந்த மாற்றமும் தரவில்லை.
கெமிக்கல் இல்லாத ஆரோக்கியமான உணவு உற்பத்தியை கொண்டு வர வேண்டும். 100 நாள் வேலைத்திட்டம் தொடர்பாக எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. வேளாண் பட்ஜெட் என்பது செய்தித்தாள் படிப்பது போன்று வாசிக்கப்பட்டுள்ளது, நெல், கரும்புக்கு ஆதார விலை உயர்வு பற்றி எதுவும் இல்லை.
எதிர்க்கட்சி தலைவர், உதயநிதி
தவெக அரசு இன்று வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார்கள் என்று சொல்வதை விட, முழுக்க முழுக்க முதல்வருக்கு ஜால்ரா அடித்து மரபுக்கு மீறிய செயல்களை வேளாண்துறை அமைச்சர் சட்டசபையில் செய்துள்ளார். தவெக அரசின் வேளாண் பட்ஜெட்டில் உருப்படியாக எதுவும் இல்லை. 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என அறிவித்தனர்.
ஆட்சிக்கு வந்த பறகு ரூ.75 ஆயிரம் வரை தான் தள்ளுபடி என அறிவித்ததை விவசாயிகள் ஏற்கவில்லை. தேர்தல் நேரத்தில் பல வாக்குறுதிகளை சொல்லி மக்களை ஏமாற்றினர். ஆனால் எதையும் செய்யவில்லை. சட்டசபையில் நாங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு தைரியம் இருந்தால் முதல்வர் பதில் சொல்லட்டும்.
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