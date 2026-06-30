'ஏ.ஐ.' பெண் போலீஸ் அதிகாரி; ஆன்லைன் மோசடிகளை ஒடுக்க அதிரடி; இங்கல்ல...ஜப்பானில்!
'ஏ.ஐ.' பெண் போலீஸ் அதிகாரி; ஆன்லைன் மோசடிகளை ஒடுக்க அதிரடி; இங்கல்ல...ஜப்பானில்!
ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:56 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:56 PM
டோக்கியோ: தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் முன்னோடியாகத் திகழும் ஜப்பான், தற்போது ஆன்லைன் குற்றங்களைத் தடுக்க முற்றிலும் புதிய, வினோதமான முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.
கிழக்காசிய நாடான ஜப்பானில் சமீபகாலமாக ஆன்லைன் மற்றும் சைபர் மோசடிகள் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் மட்டும் பொதுமக்கள் ஆன்லைன் மோசடி செய்பவர்களிடம் 16,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் இழந்துள்ளனர்.
இதை தடுக்கும் நோக்கில் 'ஏ.ஐ.' எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இளம் பெண் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரை அந்நாட்டு காவல்துறை நியமித்துள்ளது. 'அய்கோ' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த 'ஏ.ஐ.' அதிகாரி 'யூ டியூப்' தளத்தில் மட்டுமே தோன்றுவார்.
மோசடி செய்பவர்களுக்கும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் உண்மை உரையாடல்களை அப்படியே ஒளிபரப்பு செய்து, உஷாராக இருப்பது எப்படி என்று அய்கோ பாடம் எடுக்கிறார்.