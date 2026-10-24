தமிழகத்தில் அழிந்து கொண்டிருக்கும் அதிமுக, திமுக; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
தமிழகத்தில் அழிந்து கொண்டிருக்கும் அதிமுக, திமுக; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
ADDED : அக் 24, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:56 PM
சிவகங்கையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அளித்த பேட்டி; இடைத் தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி எந்தவித பணமும் செலவழிக்காமல், 4 மாத நல்லாட்சி, தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் செல்வாக்கை மட்டுமே வைத்து எதிர்கொள்ளப்பட்டது. இரண்டு தொகுதியுமே எந்த காலத்திலும் அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வந்தது. இரண்டு மடங்கு, மூன்று மடங்கு அதிக வாக்குகளை பெற்று எங்களது வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
முதல்வரின் செல்வாக்கு எல்லா இடங்களிலும் கூடி இருப்பதை பார்க்கிறோம். தமிழகத்தில் திமுகவும், அதிமுகவும் அழிந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இதனை அதிமுகவும், திமுகவும் அவர்களாக தேடி கொண்டது. தமிழக முதல்வருக்கு எதிராக அதிமுகவும், திமுகவும் என்றைக்கு சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார்களோ, அன்றைக்கே இரண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட முடிவு. அடுத்து வரும் தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, பாஜ ஆகிய மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் தமிழக முதல்வருக்கு எதிராக அணி திரள்வார்கள்; அதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.
தமிழக மக்கள் யார் கையில், நமது எதிர்காலம் இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டனர். அதிமுக, திமுக செய்த தவறால், தவிர்க்க முடியாமல் வந்ததுதான் இந்த இடைத் தேர்தல்கள். இன்னும் மேலும் பல தவறுகள் செய்து கொண்டிருந்தால் நிறைய இடைத்தேர்தல்கள் வரும்; இபிஎஸ் அதிமுகவில் இருக்கிறாரா?
வேறு யாராவது அதிமுகவில் இருக்கிறார்களா? என்பதை முதலில் இபிஎஸ் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் எந்த அதிமுகவில் இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுயநலவாதிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அதிமுக என்ற ஒன்று இல்லாமல் செய்து விட்டார்கள்.
ஆர்.பி. உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் தினமும் மாலை 3, 4 மணிக்கு டீ டைமில் டைம் பாஸ் செய்வதற்காக பிரஸ்மீட் கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் சேர்ந்து தினகரனை பொதுச்செயலாளர் ஆக்கப் போகிறார்களா? இவ்வாறு நிர்மல் குமார் கூறினார்.