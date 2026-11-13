கும்பகர்ணன் போல் தூங்கியதால் அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்றது; இபிஎஸ்க்கு செங்கோட்டையன் பதிலடி
கும்பகர்ணன் போல் தூங்கியதால் அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்றது; இபிஎஸ்க்கு செங்கோட்டையன் பதிலடி
ADDED : நவ 13, 2026 02:34 PM
ADDED : நவ 13, 2026 02:34 PM
ஈரோட்டில் நிருபர்களுக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அளித்த பேட்டி: சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி, தமிழகத்தில் இவர்களை போன்று இருப்பவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிறார்கள். சில இடங்களில் மக்கள் மத்தியில் போதை எண்ணங்கள் இருக்கிறது. இன்று வளர்ந்து வரும் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் பொறாமை எண்ணங்களும் இருக்கிறது. இந்த உணர்வுகள் எல்லோருடைய மனதில் இருந்தும் மாற்றப்பட வேண்டும்.
தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சிறந்த மாநிலமாக, அனைவரும் போற்றக்கூடிய மாநிலமாக திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. தீபாவளி நாளில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் எதிர்காலத்தில் நடந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அச்சம் என்பது மடமையடா.. அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா.. ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு.. தாயகம் காப்பது கடமையடா..'' என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப தான் முதல்வர் விஜய் தமிழகத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்.
தமிழகத்தில் நல்லாட்சி கொடுப்பதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை முதல்வர் விஜய் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். இபிஎஸ் உள்ளிட்டோர் கும்பகர்ணன் போல் தூங்கியதால் அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்றுள்ளது. தமிழகத்தில் எந்த தேர்தல் வந்தாலும் முதலமைச்சர் விஜய் தான் வெற்றி பெறுவார். இவ்வாறு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு