ஆபாச படத்துக்கு ஆசைபட்டு போர் ரகசியங்கள் பகிர்வு; பாக்., பெண் உளவாளியிடம் சிக்கிய விமான படை அதிகாரி
ஆபாச படத்துக்கு ஆசைபட்டு போர் ரகசியங்கள் பகிர்வு; பாக்., பெண் உளவாளியிடம் சிக்கிய விமான படை அதிகாரி
UPDATED : நவ 14, 2026 01:53 AM
ADDED : நவ 14, 2026 01:35 AM
UPDATED : நவ 14, 2026 01:53 AM ADDED : நவ 14, 2026 01:35 AM
புதுடில்லி: 'ஹனிடிராப்' எனப்படும், காதல் வலையில் சிக்கி, ராணுவ ரகசியங்களை கசியவிட்டதாக விமானப் படை அதிகாரி கடந்த மே மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். ஒரு ஆபாசப் படத்துக்கு ஒரு ரகசிய ஆவண பக்கம் என்ற அடிப்படையில், போர் திட்டம் தொடர்பான ஆவணங்களின் பக்கங்களை அவர் அனுப்பியது குற்றப் பத்திரிகை வாயிலாக வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
நம் விமானப் படையைச் சேர்ந்த 44 வயதான விங் கமாண்டர் ஒருவருக்கு, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவருடன் சமூக வலைதளம் வாயிலாக கடந்தாண்டு பழக்கம் ஏற்பட்டது. அந்நாட்டு உளவு அமைப்பைச் சேர்ந்த பெண்ணிடம், 'ஹனிடிராப்'பில் சிக்கிய அவர், நம் ராணுவம் தொடர்பான ரகசியங்களை பகிர்ந்துள்ளார். உயரதிகாரிகள் அளித்த புகாரைத் தொடர்ந்து, விமானப் படை விங் கமாண்டர் கடந்த மே மாதம் கைதானார்.
டில்லி திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்பான குற்றப்பத்திரிகையை டில்லி போலீசார் தாக்கல் செய்தனர். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நம் விமானப் படை விங் கமாண்டர் ஒருவருக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பிரச்னை ஏற்பட்ட போது, சமூக வலைதளம் வாயிலாக, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணுடன் அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. முதலில் சாதாரண உரையாடலாக தொடங்கிய தொடர்பு, பின் வீடியோ அழைப்புகள், புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் பரிமாறிக்கொள்ளும் அளவுக்கு வளர்ந்தது.
பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பெண் உளவாளி என சந்தேகிக்கப்படும் அப்பெண்ணிடம், கடந்த ஜன., 12 முதல் ஏப்., 1ம் தேதி வரை நம் ராணுவ ரகசியங்கள் பலவற்றை, 'வாட்ஸாப்' தகவல் பரிமாற்ற செயலி வாயிலாக விங் கமாண்டர் பகிர்ந்துள்ளார். இதில், 3,008 குறுஞ்செய்திகள், 65 படங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 42 குரல் அழைப்புகளும், நான்கு வீடியோ அழைப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஆறு இணையதள இணைப்புகளை விங் கமாண்டர் அனுப்பியுள்ளார்.
அந்தப் பெண் அனுப்பிய ஆபாச புகைப்படங்களுக்கு, 'ரகசிய போர் திட்டம்' என்னும் ஆவணத்தின் முக்கிய பக்கங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு புகைப்படத்துக்கும், ரகசிய ஆவணத்தில் இருந்து ஒரு பக்கத்தை விமானப் படை அதிகாரி அனுப்பி வைத்துள்ளார். ரகசிய ட்ரோன் பிரிவின் எண்ணிக்கை, கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள், ட்ரோன்களின் சோதனை, பறக்கும் திறன், இலக்கை தாக்கும் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட விபரங்களும் பகிரப்பட்டுள்ளன.
லடாக்கின் லே பகுதியில் போர் விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இடங்கள், ராஜஸ்தானின் சூரத்கரில் உள்ள மகாஜன் ராணுவப் பயிற்சி தளத்தில் நடந்த போர் ஒத்திகை குறித்த தகவல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பெண் உளவாளியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், தனக்கு கீழ் பணியாற்றிய ஐந்து அதிகாரிகளின் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களில் குறிப்பிட்ட உளவு மென்பொருளை விங் கமாண்டர் நிறுவியுள்ளார். இதன் வாயிலாக, அவர்களின் சாதனங்களில் இருந்த ராணுவத் தகவல்களும் திருடப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினரை சமூக வலைதளங்கள், டிஜிட்டல் தகவல் தொடர்பு மூலம் குறிவைத்து, உளவு நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் பெரிய வலையமைப்பு செயல்படுகிறதா என்பது குறித்த விசாரணையை உளவுத் துறையினர் முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.