தொடர் கதையாகிறது விமான சேவைகள் ரத்து; ரியாத், தம்மாம் செல்வோருக்கு ஏர் இந்தியா புதிய அறிவிப்பு
தொடர் கதையாகிறது விமான சேவைகள் ரத்து; ரியாத், தம்மாம் செல்வோருக்கு ஏர் இந்தியா புதிய அறிவிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:40 PM
இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை;
பிராந்தியத்தில் நிலவும் சூழலால் ஜெட்டாவிற்கு செல்லும் மற்றும் வரும் ஏர் இந்தியா, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான சேவைகள் நவ.24ம் தேதி வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றன.
ரியாத், தம்மாம் நகரங்களுக்கான விமான சேவைகளும் நவ.30 வரை நிறுத்தப்படுகின்றன. நவ.20 அல்லது அதற்கு முன்பாக நவ.24 வரையிலான தேதிகளில் ஜெட்டா செல்ல அல்லது அங்கிருந்து வர டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகள் இருக்கை வசதி கிடைப்பதை பொறுத்து கட்டணமின்றி பயண தேதியை மாற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லது பயணத்தை ரத்து செய்து முழுத்தொகையையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இந்த சலுகை, நவ.10 அல்லது அதற்கு முன்பாக நவ.30 வரை ரியாத், தம்மாம் நகரங்களுக்கு இரு வழிகளில் பயணிக்க உள்ளவர்களுக்கும் பொருந்தும். சவூதி அரேபியாவில் உள்ள எந்தவொரு ஏர் இந்தியா அலுவலகத்திலும் பயணிகள் தங்களின் பயண தேதியை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள், சவூதி அரேபியா அல்லது பஹ்ரைனில் உள்ள எந்தவொரு அலுவலகத்திலும் தங்கள் பயண தேதியை மாற்றிக் கொள்ளலாம். ரியாத், தம்மாம் நகரங்களுக்கு தங்கள் பயணத்தை மாற்றும் பயணிகள் அதை டிச.14ம் வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஜெட்டா செல்லும் பயணிகள், டிச.08ம் தேதிக்குள் பயணத்தை முடிக்கலாம்.
பயணம் செய்யும் தேதியை, கட்டணத்தை திரும்ப பெற விரும்புவோர், ஏதேனும் வழிகாட்டுதல்கள் தேவைப்படுவோர் கீழ்க்கண்ட தொலைபேசி உதவி எண்களை அழைக்கலாம்.
ஏர் இந்தியா +91 11 69329333/+91 11 69329999
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் +91 124 6935600
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் ஏர் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.