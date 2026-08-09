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ஏர் இந்தியா விமானம் குலுங்கிய சம்பவம்; பைலட் போதையில் இருந்தது அம்பலம்!

ஏர் இந்தியா விமானம் குலுங்கிய சம்பவம்; பைலட் போதையில் இருந்தது அம்பலம்!

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UPDATED : ஆக 09, 2026 01:42 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 01:40 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 01:42 PM ADDED : ஆக 09, 2026 01:40 PM

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நமது நிருபர்

தாய்லாந்தில் இருந்து டில்லிக்கு வந்த ஏர் இந்தியா விமானம், நடுவானில் குலுங்கியபடி அதிவேகத்தில் கீழே இறங்கிய சம்பவத்தில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விமானத்தின் பைலட், போதையில் இருந்தார் என்பது ஆய்வுகளில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தாய்லாந்தின் புகெத் நகரில் இருந்து ஆக.,4ம் தேதி, டில்லி நோக்கி வந்த, 'ஏர் இந்தியா' விமானம் நடுவானில் திடீரென குலுங்கியது. ஓரிரு வினாடிகளில் 300 அடி உயரத்தை இழந்தது. சீராக சென்று கொண்டிருந்த விமானம், இப்படி திடீரென தடுமாறியதால் விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் தடுமாறி விழுந்தனர். இதில், பணிப்பெண்கள் உட்பட 17 பேர் காயமடைந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து டிஜிசிஏ விசாரணை நடத்தியது.

விமானம் டில்லியில் பத்திரமாகத் தரையிறங்கிய பிறகு, விமானிகளுக்கு வழக்கமான நெறிமுறைகளின்படி போதைப்பொருள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இதில் அந்த விமானத்தின் பைலட் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான போக்குவரத்துத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன

இது குறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிலளித்துள்ளது. விமானிகளுக்குப் பிந்தைய பரிசோதனை செய்யப்பட்டது உண்மைதான்; ஆனால் அதன் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் இன்னும் தங்களுக்குப் பகிரப்படாததால் இது குறித்து கருத்து தெரிவிக்க இயலாது என்றும் ஏர் இந்தியா தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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