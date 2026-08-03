கோவில் சொத்துக்கள் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படும்; அமைச்சர் ரமேஷ் திட்டவட்டம்
கோவில் சொத்துக்கள் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படும்; அமைச்சர் ரமேஷ் திட்டவட்டம்
ADDED : ஆக 03, 2026 02:10 PM
ADDED : ஆக 03, 2026 02:10 PM
கோவில் சொத்துக்கள் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படும் என ஹிந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
நமது நிருபர்
அவரது பேட்டி: தமிழக முதல்வர் இன்றைக்கு, இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து முக்கிய தலைவர்களும் பாராட்டத்தக்க வகையில் மிக சிறந்த ஒரு ஆட்சியை நடத்துகிறார். வரலாற்றிலேயே மிக சிறந்த மாற்றத்தை, அரசியல் மாற்றத்தை இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கிறார்.
சட்டசபையில் பேசிக் கொண்டிருந்த ஸ்டாலின், சட்டசபை நிகழ்வுகளை வீட்டில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தனித்து விடப்பட்டு இருக்கிறார் என்பது தான் உண்மை. அது மக்களுக்கே தெரியும். எல்லா விஷயத்தையும் பேசி, பேசிதான் செய்ய வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. செயலில் காட்டினால் போதும், செயலில் காட்டக்கூடியவர் முதல்வர் விஜய்.
செயல் மூலமாக இந்த ஆட்சியை நல்லாட்சியாக மாற்றக்கூடிய முதல்வர். செந்தில்பாலாஜி ஓடி ஒளியவில்லை என்றால் இவ்வளவு நாட்களாக எங்கே காணாமல் போனார். ஊழல் செய்யவில்லை என்றால் களத்தில் நிற்க வேண்டியது தானே.
ஊழல் செய்யமாட்டோம்
அது எல்லாம் வெளியே வீரத்திற்கு சொல்வது தான். இந்த ஆட்சியை பொறுத்தவரைக்கும் ஊழல் செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தலைவர் சொன்னது போல், நாங்களும் ஊழல் செய்யமாட்டோம். ஊழல் செய்தவர்களையும் விடமாட்டோம்.
அவர்கள் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையில் கடந்த ஆட்சியில் நடைபெற்ற ஊழல் தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்.
கடந்த ஆட்சியில் என்னென்ன கோவில் சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன, என்னென்ன தவறுகள் நடந்திருக்கிறது என அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். நிச்சயமாக ஊழலை ஒழிப்போம். இதுவரைக்கும் இருந்த ஊழல்களை எல்லாம் நாங்கள் ஒழிப்போம்.
கோவில் சொத்துக்களை முறைகேடாக யார் யாரெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள்; முறைகேடாக என்ன நடந்திருக்கிறது என அனைத்தையும் விசாரணை செய்து வருகிறோம். ஒவ்வொன்றாக விசாரித்து இருக்கறோம்.
முறைகேடு
ஒவ்வொரு கோவிலின் சொத்துக்களையும் பாதுகாக்கவும், அதில் நடந்த முறைகேடுகளை கண்டுபிடிக்கவும் குழுக்கள் அமைக்க இருக்கிறோம். தொடர் நடவடிக்கையால் இறுதியில் வெளியாகும் பலனை நீங்கள் பார்க்கப் போகிறீர்கள். கோவில் சொத்துக்கள் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படும். இவ்வாறு அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.