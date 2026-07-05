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அமர்நாத் யாத்திரை: முதல் 2 நாட்களில் 26,000 பேர் தரிசனம்

அமர்நாத் யாத்திரை: முதல் 2 நாட்களில் 26,000 பேர் தரிசனம்

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 06:11 PM

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ஜம்மு: ஜம்மு - காஷ்மீரில், அமர்நாத் யாத்திரையின் முதல் இரு நாட்களில் மட்டும், 26,000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர்.

யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு - காஷ்மீரில், முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா தலைமையில் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு அனந்த்நாக் மாவட்டத்தின் பஹல்காமில், கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 12,730 அடி உயரத்தில் சிவபெருமானின் அமர்நாத் குகைக்கோவில் அமைந்துள்ளது.

இந்தக் கோவிலில் இயற்கையாக தோன்றும் பனிலிங்கத்தை தரிசிப்பதற்கான அமர்நாத் யாத்திரை, கடந்த 3ல் தொடங்கியது. அடுத்த மாதம், 28 வரை யாத்திரை நடக்கவுள்ள நிலையில், முதல் இரு நாட்களில் மட்டும், 26,000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பனிலிங்கத்தை தரிசனம் செய்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே, 6,700க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அடங்கிய புதிய குழுவினர், ஜம்முவில் உள்ள பகவதி நகர் முகாமிலிருந்து நேற்று அதிகாலை அமர்நாத் யாத்திரைக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் புறப்பட்டனர். இக்குழுவில், 1,310 பெண்கள், 22 குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

பக்தர்களின் வருகை வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக இருப்பதால், வரும் 9- வரை அனைத்து பதிவு இடங்களும் நிரம்பி விட்டதாக ஜம்மு - -காஷ்மீர் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், இன்னும் பதிவு செய்யாத பக்தர்கள் பயணத்தை சில நாட்களுக்கு தள்ளிவைக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.

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