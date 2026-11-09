போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போர்: மக்கள் பங்கேற்க அமித் ஷா அழைப்பு
போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போர்: மக்கள் பங்கேற்க அமித் ஷா அழைப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 10:49 PM
ADDED : நவ 09, 2026 10:49 PM
குஜராத்தின் ஆமதாபாதில், 1,024 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது:
போதைப்பொருள் பழக்கம் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிக்கிறது. அவர்களின் உடல, மனம், சிந்திக்கும் திறன் ஆகியவற்றை பாதிக்கிறது. போதைப்பொருள் விற்பனையில் கிடைக்கும் பணம், நாட்டில் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுகிறது. அரசு மட்டும் நினைத்தால் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை ஒழிக்க முடியாது. பொதுமக்களின் தீவிர ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம்.
தங்கள் பகுதிகளில் போதைப்பொருள் விற்பனை அல்லது பயன்பாடு இருப்பது தெரிந்தால், உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க வேண்டும். புகார் அளிப்பவர்களின் அடையாளம் ரகசியமாக வைக்கப்படும். போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு சிறையில் அடைப்படுவர்.
மாணவர்களின் நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆசிரியர்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும்.
சந்தேகத்துக்கு இடமான மாணவர்களுக்கு போதைப்பொருள் பழக்கம் குறித்த பரிசோதனை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்களும், தங்கள் வளர் இளம் பருவ குழந்தைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.போதைப்பொருள் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க, 2029, டிச., 31 இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அமித்ஷா பேசினார்.
மத்திய அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு: கேரள காங்., அரசு முடிவு
கேரளா ஐக்கிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு, போதைப்பொருளை ஒழிக்க, 'ஆப்பரேஷன் துாபான்' என்ற நடவடிக்கை செயல்படுத்துகிறது.இந்த நடவடிக்கை, மத்திய அரசின் 'போதைப் பொருள் இல்லாத இந்தியா' திட்டத்துடன் இணைந்து செயல்படும் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா கூறுகையில், “மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் ஆலோசனையை ஏற்று இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால். ஆப்பரேஷன் துாபான் திட்டம் கேரளாவில் முடிவுக்கு வந்ததாக அர்த்தமில்லை. வருங்கால தலைமுறையினரை போதைப்பொருள் பாதிப்பில் இருந்து காக்கும் நடவடிக்கையாக இது தொடரும்,” என்றார்.