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/செய்திகள்/தமிழகம்/17 பேரின் உயிரை பறித்த தொழிற்சாலையில் நாளை முதல் அமோனியா வாயு வெளியேற்றம்; மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க கலெக்டர் அறிவுரை

17 பேரின் உயிரை பறித்த தொழிற்சாலையில் நாளை முதல் அமோனியா வாயு வெளியேற்றம்; மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க கலெக்டர் அறிவுரை

17 பேரின் உயிரை பறித்த தொழிற்சாலையில் நாளை முதல் அமோனியா வாயு வெளியேற்றம்; மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க கலெக்டர் அறிவுரை

ADDED : ஜூலை 03, 2026 05:19 AM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 05:19 AM

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திருவள்ளூர்: அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டு, 17 பேர் உயிரிழப்புக்கு காரணமான, திருவள்ளூர் மாவட்டம், கன்னிகைப்பேர் இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில், நாளையும், நாளை மறுதினமும் அமோனியா வாயு வெளியேற்றப்பட உள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமென, கலெக்டர் கவிதா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், கன்னிகைப்பேர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வந்த, இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில், ஜூன் 21ம் தேதி அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டது. இதில், அங்கு பணியில் இருந்த ஒடிஷா, அசாம், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள், 83 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

அவர்களுக்கு, அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இதுவரை 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; 48 பேர் தொடர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், நாளையும், நாளை மறுதினமும் தொழிற்சாலையில் இருந்து பாதுகாப்பான முறையில், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களால் அமோனியா வாயு அகற்றப்பட உள்ளதாக, கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.



மேலும், அவர் கூறியதாவது: தனியார் தொழிற்சாலையில் இருந்து 500 மீட்டர் சுற்றளவுக்கு தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று மாலை 6:00 மணிக்குள், தனியார் தொழிற்சாலையை ஒட்டி, 300 மீட்டர் சுற்றளவில் அமைந்துள்ள பிற தனியார் தொழிற்சாலைகள், கடைகள், பள்ளிகள் மற்றும் இதர குடியிருப்புகளில் உள்ள பொதுமக்கள், பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்படுவர்.

அமோனியா வாயு வெளியேற்றப்படும் நாட்களில், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில், போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு, வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதைகளில் இயக்கப்படும்.

கன்னிகைப்பேர் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில், கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் அவசர கால உதவிக்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை, 99525 90412 என்ற மொபைல் போன் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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