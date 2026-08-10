கோவில் நிலங்களை கூறு போடும் முயற்சியா? அறநிலையத்துறை நியமன விதிகளை தளர்த்த முடிவு!
கோவில் நிலங்களை கூறு போடும் முயற்சியா? அறநிலையத்துறை நியமன விதிகளை தளர்த்த முடிவு!
UPDATED : ஆக 10, 2026 09:21 PM
ADDED : ஆக 10, 2026 08:32 PM
UPDATED : ஆக 10, 2026 09:21 PM ADDED : ஆக 10, 2026 08:32 PM
- நமது நிருபர் -
ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையில், உதவி ஆணையர் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பதவிகளுக்கு, சட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும் என்ற விதியை தளர்த்தி, வருவாய் துறை உட்பட, பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களை, அறநிலையத் துறையில் நியமிக்க, அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது; இது, அறநிலையத் துறைக்குரிய தனித்துவத்தை குலைத்து விடும் என, புகார் எழுந்துள்ளது.
ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில், 43,728 கோவில்கள் உள்ளன. இவற்றை நிர்வகிக்க, ஆய்வாளர் முதல் கூடுதல் ஆணையர் வரை, 800 பேர் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். ஒவ்வொருவரும் பல கோவில்களை கவனிக்க வேண்டி இருப்பதால், பணிச்சுமை அதிகம். கோவில் செயல் அலுவலர் பணிக்கு, அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி., வழியாக ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். செயல் அலுவலர் நான்காம் நிலை பணிக்கு, 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இப்பணியில் சேருவோர், அடுத்தடுத்த நிலைக்கு பதவி உயர்வு மூலம் வருவர்.
முதல் நிலை செயல் அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் பதவிக்கு, டி.என்.பி.எஸ்.சி., வழியாக தேர்வு செய்யப்படும்போது, சட்டப்படிப்பு முடித்திருப்பது அவசியம். ஏனெனில், கோவில் செயல் அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையர்களுக்கு, கோவில் நிலங்களை பாதுகாப்பது, முக்கிய பணியாக உள்ளது. கோவிலுக்கு சொந்தமான, அசையும் சொத்து, அசையா சொத்து தொடர்பாக, ஏராளமான வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ளன.
இவற்றை எதிர்கொள்ள, உதவி ஆணையர் பதவிக்கு வருவோருக்கு, கண்டிப்பாக சட்டம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பதவிக்கு வருவோர், ஹிந்து சமயம் குறித்து படித்து விட்டு வருகின்றனர். இதுவே ஹிந்துசமய அறநிலையத் துறைக்கு தனித்துவமாக உள்ளது. இதன் காரணமாக, மற்ற துறை அலுவலர்கள், இத்துறைக்கு வர முடியாதவர்களாக உள்ளனர். ஆனால், இதை சீர்குலைக்க முயற்சி நடக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இத்துறை கமிஷனராக, பதவி உயர்வு வாயிலாக இத்துறை அலுவலர்களே நியமிக்கப்பட்டனர். அதை ஒழித்து, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் படிப்படியாக, வருவாய் துறையினரை, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறைக்குள் புகுத்தி வருகின்றனர்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், கோவில் நிலங்கள் தொடர்பான பிரச்னைகளை தீர்க்க, மண்டல அளவில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், ஒவ்வொரு உதவி ஆணையர் பிரிவிலும், ஒரு தனி தாசில்தார், தலைமையிடத்தில் இரு தாசில்தார்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் கோவில் நிலங்களை பாதுகாத்தல், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல், தனியார் வசமுள்ள கோவில் நிலங்களை மீட்டெடுத்தல் போன்ற பணிகளில், உதவி செய்வர் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அவர்களால் எந்த பயனும் இல்லை. ஏனெனில், அவர்கள் எந்த பிரச்னை என்றாலும், உதவி ஆணையர் உடன் வர வேண்டும் என்கின்றனர்.
இந்நிலையில், உதவி ஆணையர் பதவிக்கு, வருவாய் துறை உள்ளிட்ட, பிற துறை அலுவலர்களை கொண்டு வர வசதியாக, அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையர் பதவிக்கு, சட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும் என்ற விதியை தளர்த்த, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்கான சட்ட திருத்த மசோதா, சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது.
இது நிறைவேறினால், அறநிலையத் துறை அழிவுப் பாதைக்கு செல்லும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர். தற்போது, கோவில் நிலங்களை பாதுகாக்கும் பணியை, துறை அலுவலர்கள் மேற்கொள்கின்றனர். சட்டம் தெரியாத பிற துறை அலுவலர்கள் வந்தால், அவர்களால் நீதிமன்ற வழக்கை எதிர்கொள்ள முடியாது. நிலம் குறித்த புரிதல் இல்லாமல், அவற்றை இழக்க நேரிடும்.
வருவாய் துறையினர் கூறுவதற்கேற்ப, கோவில் நிலங்களை வகை மாற்றம் செய்யும் நிலை ஏற்படும். ஏற்கனவே நில மோசடி, ஆக்கிரமிப்பு போன்றவற்றால், கோவில் நிலத்தின் அளவு குறைந்து வருகிறது. உதவி ஆணையர் பதவியை நீர்த்து போக செய்தால், கோவில் நிலங்களை பாதுகாப்பது கடினமான காரியமாகும்.
கோவில் நிலங்களை ஆக்கிரமிக்கவும், வருவாய் துறையின் அங்கமாக, அறநிலையத் துறையை மாற்றவும், இந்த சட்ட திருத்தம் வழிவகுக்கும். எனவே, அரசு இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை அனுமதிக்க கூடாது என்பது, ஆன்மிகவாதிகளின் விருப்பமாக உள்ளது.