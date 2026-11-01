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அன்று அர்னாப்; இன்று முரசு; மற்றொரு புயலை எதிர்கொள்ள தயாராகும் ஆந்திரா!

அன்று அர்னாப்; இன்று முரசு; மற்றொரு புயலை எதிர்கொள்ள தயாராகும் ஆந்திரா!

UPDATED : நவ 01, 2026 02:00 PM

ADDED : நவ 01, 2026 01:59 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 02:00 PM ADDED : நவ 01, 2026 01:59 PM

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-நமது சிறப்பு நிருபர்-

ஆந்திரா மற்றொரு புயலை எதிர்கொள்ளத் தயாராகிறது; நவம்பர் 3ம் தேதி கடலோரப் பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்க்க இருக்கிறது என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. வங்கக்கடலில் தற்போது உருவாகி இருக்கும் முரசு புயல் நவம்பர் 3ம் தேதி அதிகாலை நேரத்தில் நெல்லூர் மற்றும் நர்சாபூர் இடையே உள்ள கடற்கரையைக் கடக்கும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

அப்போது மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ. வேகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீச வாய்ப்புள்ளது; ஆந்திராவில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்திய 'அர்னாப்' புயல் கரையை கடந்து சில நாட்களுக்குப் பிறகு, மீண்டும் மற்றொரு புயல் நவம்பர் 3ம் தேதி கடற்கரையைக் கடக்க இருக்கிறது. மற்றொரு புயலை எதிர்கொள்ள ஆந்திரா தயாராகி வருகிறது. ஏற்கனவே அர்னாப் புயல் காரணமாக கொட்டி கனமழையில் ஆந்திராவில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கடலோர மாவட்டங்கள் முழுவதும் பயிர்கள், சாலைகள், மின்சாரம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகளை சந்தித்தது. புயலால் ஏற்பட்ட இழப்புகள் ரூ. 4,600 கோடி என முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. சேதங்களை மதிப்பிடுவதற்காக மத்திய அரசு குழு ஒன்று தற்போது மாநிலத்திற்கு வருகை தந்துள்ளது.இந்த சூழலில் மற்றொரு புயலை எதிர்கொள்ள ஆந்திர அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

ஒடிசாவிலும்...!

இதற்கிடையில், வங்கக்கடலில் மற்றொரு புயல் உருவாகி உள்ளதால், தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்புகளில் இருந்து மக்களை வெளியேற்ற ஒடிசா அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தெற்கு ஒடிசாவின் பல பகுதிகளில் நவம்பர் 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், ஆங்காங்கே கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. ஏற்கனவே அர்னாப் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கஞ்சாம், கஜபதி ஆகிய மாவட்டங்களில் நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நடந்து வருகிறது.



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