ஆந்திரா உள்ளாட்சி தேர்தல்: தேஜ கூட்டணி அமோகம்
ஆந்திரா உள்ளாட்சி தேர்தல்: தேஜ கூட்டணி அமோகம்
UPDATED : நவ 03, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 03, 2026 06:09 PM
UPDATED : நவ 03, 2026 10:18 PM ADDED : நவ 03, 2026 06:09 PM
விஜயவாடா:
ஆந்திராவில், 13 மாநகராட்சி,79 நகராட்சி மற்றும் நகர பஞ்சாயத்துகளுக்கு நவம்பர் 1ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. 62.16 சதவீத ஓட்டுகள் பதிவாகின. தேஜ - ஓய்எஸ்ஆர் காங்கிரசுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
மாநகராட்சி
தெலுங்குதேசம்10, பவன் கல்யாணின் ஜன சேனா 2,பாஜ ஒரு மாநகராட்சியிலும் போட்டியிட்டன.
ஓய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் 13 மாநகராட்சியிலும் தனித்து போட்டியிட்டது. ஓட்டுகள் 138 மையங்களில் இன்று ( நவம்பர் 03)எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
நகர பஞ்சாயத்து
நகர பஞ்சாயத்து தலைவருக்கான தேர்தலில் தெலுங்கு தேசம் சார்பில் 49, ஜனசேனா சார்பில் 17 பாஜ சார்பில் 4 பேர் களமிறங்கினர்.ஓய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் 70 இடங்களிலும் போட்டியிட்டது.
87 நகராட்சிகள் மற்றும் நகர பஞ்சாயத்துகளில் 17 இடங்களில் தலைவர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
முடிவு
விசாகப்பட்டினம், விஜயநகரம், எழுரு, மசூலிபட்டினம், விஜயவாடா, குண்டூர், ஒங்கோல், நெல்லூர், சித்தூர், திருப்பதி, ஆனந்தபூர், கடப்பா, கர்னூல் ஆகிய 13 மாநகராட்சிகளிலும் தேஜ கூட்டணி வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளது.