கல்வி அமைச்சகத்தில் மற்றொரு மாற்றம்; 17 நாட்களுக்குள் புதிய உயர்கல்விச் செயலாளர் நியமனம்
கல்வி அமைச்சகத்தில் மற்றொரு மாற்றம்; 17 நாட்களுக்குள் புதிய உயர்கல்விச் செயலாளர் நியமனம்
ADDED : ஆக 11, 2026 11:53 AM
ADDED : ஆக 11, 2026 11:53 AM
கடந்த ஜூலை 23ம் தேதி மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகத்தின் உயர்கல்விச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட நரேஷ் பால் கங்வார், வெறும் 17 நாட்களில் அப்பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டார்; அவருக்குப் பதிலாக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியான தீப்தி கவுர் முகர்ஜி புதிய உயர்கல்விச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நமது சிறப்பு நிருபர்
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் மற்றும் மாணவர்களின் தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து, ஜூலை 23ம் தேதி மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகத்தின் உயர்கல்விச் செயலாளராக பணிபுரிந்து வந்த வினீத் ஜோஷி மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக நரேஷ் பால் கங்வார் உயர்கல்விச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இதற்கிடையே மாணவர்கள் போராட்டத்தின் எதிரொலியாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவியை ராஜினாமா செய்யும் சூழல் ஏற்பட்டது.
இதனால் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகத்தில் அடுத்தடுத்து மாற்றம் நிகழ்ந்து வந்தது. தற்போது கடந்த ஜூலை 23ம் தேதி மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகத்தின் உயர்கல்விச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட நரேஷ் பால் கங்வார், வெறும் 17 நாட்களில் அப்பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டார்; அவருக்குப் பதிலாக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியான தீப்தி கவுர் முகர்ஜி புதிய உயர்கல்விச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
1993ம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான தீப்தி கவுர் முகர்ஜி, புதிய உயர்கல்விச் செயலாளராகப் பதவியேற்றார். நரேஷ் பால் கங்வாரின் குடும்பத்தினர் அரசு திட்டத்தின்கீழ் மானியம் பெற்றது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் எழுந்த விமர்சனங்கள் மற்றும் எதிர்ப்புகள் காரணமாக இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தது என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
யார் இந்த தீப்தி கவுர் முகர்ஜி?
* 1993ம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தீப்தி கவுர் முகர்ஜி. இவர் இதற்கு முன்னர் பெருநிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் செயலாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
* இவர் மத்திய அரசின் பல்வேறு முக்கிய துறைகளில் உயர் பதவிகளை வகித்துள்ளார்.
* மத்திய கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்தின் செயலாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார். தேசிய சுகாதார ஆணையத்தில் முக்கியப் பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.