6 பேரை சுட்டுக்கொன்ற சம்பவத்தில் இன்னொரு அதிர்ச்சி; கொலையாளி வீட்டில் 3 பேரின் சடலம்
6 பேரை சுட்டுக்கொன்ற சம்பவத்தில் இன்னொரு அதிர்ச்சி; கொலையாளி வீட்டில் 3 பேரின் சடலம்
ADDED : நவ 08, 2026 01:51 PM
ADDED : நவ 08, 2026 01:51 PM
வார்சா: போலந்தின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான கிராகோ நகரின் முக்கியச் சதுக்கத்தில், ராணுவ உடை அணிந்த 25 வயது நபர், பொதுமக்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார். இதில், 6 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 16 பேர் படுகாயமடைந்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், தாக்குதலை நடத்தியவரை சுட்டு பிடித்தனர்.
கிராகோவிலிருந்து 200 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள ஆஸ்ட்ரோவீக் ஸ்வியேடோக்ரஸிஸ்கி பகுதியில் அமைந்த தாக்குதல் நடத்தியவரின் வீட்டில், அதிரடிப்படையினர் நுழைந்தனர். அங்கு 2 பெண்கள் உள்பட மூவரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவரின் குடும்பத்தினராக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்ற போலந்து பிரதமர் டொனால்ட் டஸ்க், போலந்து வரலாற்றில் இதுபோன்ற கொடூரமான பயங்கரவாதச் சம்பவம் இதுவரை நடந்ததில்லை என வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.