உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
கோவையில், ஈ.வெ.ரா., பெயரில், கட்டப்பட்ட நுாலகத்திற்கு, தி.மு.க., ஆட்சியில், நுால்கள் கொள்முதல் செய்ததில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளதாக, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம் சாட்டினார். போலியான பெயர்களில், ஏ.ஐ., உதவியுடன் தயார் செய்யப்பட்ட போலி புத்தகங்களை விற்பனை செய்துள்ளதாகவும், மாநிலத்தின் அனைத்து நுாலகங்களிலும் இத்தகைய புத்தகங்கள் குவிந்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
புத்தகங்கள் கொள்முதல் விவகாரம் தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் மாநில அரசு சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அனைத்து நூலகங்களிலும் நடந்த ஊழல் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், சென்னையில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.
நுாலகத்துக்கு புத்தகம் கொள்முதலில் ஊழல்: விசாரணையை துவக்கியது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
நுாலகத்துக்கு புத்தகம் கொள்முதலில் ஊழல்: விசாரணையை துவக்கியது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
ADDED : நவ 09, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 09, 2026 06:32 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவையில், ஈ.வெ.ரா., பெயரில், கட்டப்பட்ட நுாலகத்திற்கு, தி.மு.க., ஆட்சியில், நுால்கள் கொள்முதல் செய்ததில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளதாக, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம் சாட்டினார். போலியான பெயர்களில், ஏ.ஐ., உதவியுடன் தயார் செய்யப்பட்ட போலி புத்தகங்களை விற்பனை செய்துள்ளதாகவும், மாநிலத்தின் அனைத்து நுாலகங்களிலும் இத்தகைய புத்தகங்கள் குவிந்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
புத்தகங்கள் கொள்முதல் விவகாரம் தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் மாநில அரசு சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அனைத்து நூலகங்களிலும் நடந்த ஊழல் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், சென்னையில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.