திமுக முன்னாள் அமைச்சர் நேரு வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மீண்டும் ரெய்டு
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் நேரு வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மீண்டும் ரெய்டு
UPDATED : அக் 29, 2026 05:28 PM
ADDED : அக் 29, 2026 08:06 AM
UPDATED : அக் 29, 2026 05:28 PM ADDED : அக் 29, 2026 08:06 AM
திருச்சி: திமுக ஆட்சி காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் நேரு. நகராட்சி நிர்வாகத்துறை பணி நியமனத்திற்காக ரூ.634 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக கடந்த மாதம் நேரு வீடு மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தியிருந்தனர்.
கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு, நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு சென்னை ஐகோர்ட் அனுமதியளித்தது.
தற்போது, முன்னாள் அமைச்சர் நேருவின் வீடு, அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இன்று மீண்டும் சோதனை நடத்தினர். திருச்சி, சென்னையில் உள்ள நேருவின் இல்லத்தில் அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இது மதியம் முடிந்தது. ரெய்டு குறித்து தகவல் அறிந்த திமுகவினர் நேருவின் வீட்டின் முன்பு குவிந்தனர்.
இதேபோல, நாமக்கல் முன்னாள் எம்எல்ஏ ராமலிங்கம் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸ் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். வேலூர் திமுக வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அணைக்கட்டு எம்எல்ஏவுமான ஏபி நந்தகுமார் வீட்டிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரனின் உதவியாளர் கவி பிரசாத்திடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். இவரது செல்போனில் டெண்டருக்கு பணம் பெற்றது, பணிநியமனத்திற்கு லஞ்சம் வாங்கியது தொடர்பான ஆதாரங்கள் கிடைத்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கவி பிரசாத்தின் மூலமாகத் தான், நேரு அவரது சகோதரர் லஞ்சப் பணத்தை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த மாதம் லண்டனுக்கு தப்பிச் செல்ல முயன்ற போது கவிபிரசாத் தடுத்து நிறுத்தி, கைது செய்யப்பட்டார்.
ஏற்கனவே, தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக லஞ்சம் பெற்றதாக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த சோதனையில் இரண்டு லேப்டாப்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக நேரு நிருபர்களிடம் கூறினார். எந்த ஆவணமும் பறிமுதல் செய்யவில்லை என்றார்.
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