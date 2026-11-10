கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் சோதனை; 4 பேர் கொண்ட குழு விசாரணை
கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் சோதனை; 4 பேர் கொண்ட குழு விசாரணை
ADDED : நவ 10, 2026 12:26 PM
ADDED : நவ 10, 2026 12:26 PM
கோவையில் உள்ள ஈவெரா அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விவகாரம் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆட்சியில் இருந்த திமுகவும், இப்போது ஆட்சியில் இருக்கும் தவெகவும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றன.
கோவை நூலகத்தில் இருந்தது போன்றே கன்னிமரா நூலகத்திலும் போலி நூல்கள் கண்டறியப்பட்டன. மேலும் மாநிலத்தில் உள்ள மற்ற நகரங்களில் இருக்கும் நூலகங்களில் வைக்கப்பட்டு உள்ள புத்தகங்களின் உண்மைத் தன்மை குறித்து விசாரணையும் நடந்து வருகிறது. திமுகவும், தமிழக அரசும் இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார்களை அனுப்பி இருக்கின்றன.
விவகாரம் பெரும் விவாதத்திற்கு ஆளான அதே நேரத்தில் கோவை நூலகத்தில் இருந்து 1800 போலி நூல்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன. அவை பாதுகாப்பாக இருப்பு வைக்கப்பட்டு இருக்கும் சூழலில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணையை தொடங்கி இருக்கின்றனர்.
4 பேர் கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், ஈவெரா அறிவுலகத்தில் விசாரணையில் இறங்கினர். குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான, தமிழ் பதிப்பகங்களின் நூல்கள் இருக்கும் 4ம் தளத்தில் அவர்கள் விசாரணை நடத்தினர். அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள நூல்கள் எங்கு இருந்து கொண்டு வரப்பட்டவை, எந்த நூல்கள், எந்த பதிப்பகங்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டன உள்ளிட்ட விவரங்களை கேட்டறிந்தனர்.