சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ரெய்டு: லட்சக்கணக்கில் பணம் சிக்கியது
சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ரெய்டு: லட்சக்கணக்கில் பணம் சிக்கியது
UPDATED : நவ 02, 2026 10:00 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:08 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 10:00 PM ADDED : நவ 02, 2026 05:08 PM
சென்னை:தமிழகத்தில் லஞ்சம் ஊழலுக்கு எதிராக மாநில அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கிறது . அடிக்கடி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் மாநிலம் முழுதும் சோதனை நடத்தினர். அதில் லஞ்சம் வாங்கிய பலர் கைதானார்கள். தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில், இதற்காக பரிசு வாங்கக்கூடாது என மாநில அரசு எச்சரித்தது.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் பல இடங்களில் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை முழுதும் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும், சோதனை நடத்தினர்.
4 மணிநேர விசாரணை
மதுரை கருப்பாயூரணி சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.6.79 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
லஞ்ச ஒழிப்பு ஏ.டி.எஸ்.பி., சத்தியசீலன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஜெயப்பிரியா, குமரகுரு, சூரியகலா மாலையில் சோதனையை தொடங்கி 4 மணிநேரம் நடத்தினர். இதில் சொத்து விற்பனையாளர் விக்னேஷ்வரனிடம் ரூ.6 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 700, நிலத்தரகர் ரவிச்சந்திரனிடம் ரூ. 10 ஆயிரம், விவசாயி மகாராஜாவிடம் ரூ. 8 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ. 6 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 700 கணக்கில் வராத பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. சார் பதிவாளர் முருகேசன் உள்ளிட்டோரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்துகின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி, சேவூர் சாலையில் சூளையில் அமைந்துள்ள சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மதியம், மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் சசிலேகா தலைமையிலான போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, சார் - பதிவாளர் செல்வி, பத்திரப்பதிவு அதிகாரிகள், அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற்றும் பத்திரப்பதிவுக்காக வந்திருந்த, 50க்கும் மேற்பட்டோர், பத்திர எழுத்தர்கள் உட்பட பலர், அலுவலகத்துக்குள் இருந்தனர். அவர்களிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சோதனையின்போது, அலுவலகத்தின் நுழைவாயில் கதவை போலீசார் மூடி வைத்து, விசாரணை நடத்தினர். இதனால், பத்திரப்பதிவுக்காக ஏற்கனவே 'டோக்கன்' பெற்றிருந்த பொதுமக்கள், அலுவலகத்துக்கு வெளியே காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த சோதனையில், நான்கு அலுவலர்களின் 'ஜிபே' கணக்கில், 6.88 லட்சம் ரூபாய் பரிவர்த்தனை நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், அலுவலகத்தில் இருந்த புரோக்கர் ஒருவரிடம், 11 ஆயிரத்து 100 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. 'ஜிபே' பரிவர்த்தனை குறித்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு, விசாரணை தொடர்ந்தது.
கோவை மாவட்டம், பெரியநாயக்கன்பாளையம் சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை, 4:00 மணிக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நுழைந்தனர். அலுவலகத்தில் இருந்த பத்திரப்பதிவு உதவியாளர் மற்றும் பத்திரப்பதிவு எழுத்தரிடம் சோதனை நடத்தினர். அப்போது அவர்களிடமிருந்து கணக்கில் வராத, 15 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்தை கைப்பற்றினர். மேலும், இருவரிடம் உள்ள மொபைல்போன் வாயிலாக தொகைகள் பரிமாறப்பட்டு உள்ளனவா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தினர்.