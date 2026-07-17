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/செய்திகள்/தமிழகம்/தமிழகத்தில் 35 தாலுகா வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் ரெய்டு: ரூ.13.78 லட்சம் பறிமுதல்

தமிழகத்தில் 35 தாலுகா வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் ரெய்டு: ரூ.13.78 லட்சம் பறிமுதல்

தமிழகத்தில் 35 தாலுகா வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் ரெய்டு: ரூ.13.78 லட்சம் பறிமுதல்

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 10:38 PM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:06 PM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 10:38 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:06 PM

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சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர். இச்சோதனையில் ரூ.13. 78 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

விஜய் தலைமையில் தவெக அரசு அமைந்த பிறகு, லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. லஞ்சம் வாங்குவோர் குறித்து புகார் அளிக்க வாட்ஸாப் எண் மற்றும் இமெயில் முகவரி உள்ளிட்டவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.குறிப்பாக இந்த சோதனை அனைத்தும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடந்தது. இதில் லஞ்சப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். லஞ்சம் வாங்கிய பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு தாலுகா அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.

புதுக்கோட்டை, திருவண்ணாமலை, கொடைக்கானல், மேல்மலையனூர், உடுமலை, நாமக்கல், திருவாரூர், கரூர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை, கோபிசெட்டிபாளையம், கோவை வடக்கு, வாணியம்பாடி, தென்காசி, வேதாரண்யம், குமாரபாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தாலுகா அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.

சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.13.78 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ரூ.68.32 லட்சம் சந்தேகத்துக்குரிய ஜிபே பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் ரூ.82.10 லட்சம் மதிப்பிலான முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டன.

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