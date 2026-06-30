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அநாமதேய கடிதம் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் விசாரணை சரியே; உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

அநாமதேய கடிதம் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் விசாரணை சரியே; உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:16 AM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:16 AM

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மதுரை: அநாமதேய கடிதம் அடிப்படையில் அரசு ஊழியரிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.

சென்னை சுப்பிரமணியன் தாக்கல் செய்த மனு: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தொழிலாளர் நலத்துறை இணை கமிஷனராக பணிபுரிகிறேன். எனது பதவி உயர்வு வாய்ப்பை தடுக்கும் நோக்கில், பெயர் குறிப்பிடப்படாத ஒரு அநாமதேய கடிதம் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை நடத்த தொழிலாளர் நலத்துறை செயலர் உத்தரவிட்டார்.

அநாமதேய கடிதம் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவது, பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை 2018 ல் வெளியிட்ட அரசாணைக்கு முரணானது. இணை கமிஷனருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட காரின் குறிப்பிட்ட கால பயண பதிவேட்டை சமர்ப்பிக்குமாறு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உத்தரவிட்டது. அதை ரத்து செய்ய வேண்டும். முதற்கட்ட விசாரணை தொடர்பான நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதி பி.புகழேந்தி விசாரித்தார். அரசு தரப்பு : தொழிலாளர் நலத்துறை செயலர் தமக்கு கிடைத்த புகாரில் சில முகாந்திரங்கள் இருப்பதாகக்கருதி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனருக்கு அனுப்பினார். குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து முதற்கட்ட விசாரணை நடத்த கேட்டுக்கொண்டார். மனுதாரருக்கு உதவிய மற்றும் அவருக்கு மாதந்தோறும் பணம் வழங்கிய அதிகாரிகள் குறித்தும் அப்புகாரில் உள்ளது.

முதற்கட்ட விசாரணை நடந்தது. 105 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனர். முதல் குற்றச்சாட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. மற்ற குற்றச்சாட்டுகள் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. பிற குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக மனுதாரர் மீதான மேல் நடவடிக்கையை கைவிடுமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு தெரிவித்தது.

நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: அரசாணையில் அநாமதேய புகார்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படக்கூடாது என உள்ளது. அரசு ஊழியர்களை தேவையற்ற புகார்கள் மற்றும் துன்புறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கிலேயே அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அரசு ஊழியர்களிடையே நிலவும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலை கண்டறிந்து வெளிக்கொணர்வதற்கு தேவையான தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டிய கடமை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உள்ளது.

முதற்கட்ட விசாரணை ஏற்கனவே முடிந்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விஜிலன்ஸ் கமிஷனரும் இதை பரிசீலித்து துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். அதற்கான நடவடிக்கைகளை துறை மேற்கொண்டுள்ளது. இவ்வழக்கில் தொழிலாளர் நலத்துறை செயலர் புகாரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு சரியாக அனுப்பியுள்ளார். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையும் தனது கடமையை செய்துள்ளது.

தொழிலாளர் நலத்துறை செயலர், விஜிலன்ஸ் கமிஷனர், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனரின் செயலை பாராட்டும் அதே வேளையில், துறைரீதியான நடவடிக்கைகள் சட்டத்திற்குட்பட்டு முடிவை எட்டும். மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.

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