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தமிழகம் முழுவதும் மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை!

தமிழகம் முழுவதும் மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை!

ADDED : ஜூலை 03, 2026 05:06 PM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 05:06 PM

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சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் வெவ்வேறு மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி சோதனையை இன்று மேற்கொண்டனர்.

விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு அமைந்த பிறகு, ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு துறையை தேர்வு செய்து, அதன் அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை நடத்தப்படுவது வழக்கமாகி உள்ளது.

முந்தைய வாரங்களில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், வருவாய்த்துறை, பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இன்று தமிழகத்தின் வெவ்வேறு மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தப்படுகிறது.

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் இன்று மாலை 4 மணிக்கு சோதனை தொடங்கியது. லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கூடுதல் எஸ்.பி. எஸ்கால் தலைமையிலான அதிகாரிகள் மாநகராட்சிஅலுவலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அலுவலக கோப்புகள், அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பலரிடமும் அவர்கள் விசாரணை நடத்தினர்.

திருநெல்வேலியை போன்றே ஈரோடு, புதுக்கோட்டை, திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி அலுவலகங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சேலம் மாநகராட்சி கொண்டலாம்பட்டி மண்டல அலுவலகத்தில் ரெய்டு நடைபெறுகிறது.

தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாநகராட்சிகளிலும் நடக்கும் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

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