பிரான்சில் தொடருது அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்

UPDATED : அக் 31, 2026 09:19 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:18 PM
UPDATED : அக் 31, 2026 09:19 PM ADDED : அக் 31, 2026 09:18 PM
நமது நிருபர்
ஐரோப்பிய நாடான பிரான்சில், விலைவாசி உயர்வு, எரிபொருள் விலை, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவினங்கள், பொருளாதார நெருக்கடி உள்ளிட்டவற்றை எதிர்த்து, அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக கடந்த சில வாரங்களாக மக்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சில இடங்களில் போராட்டங்களில் வன்முறை வெடித்ததால், வணிக நிறுவனங்கள் சூறையாடப்பட்டதோடு, தீ வைப்பு சம்பவங்களும் அரங்கேறின. பல நகரங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
பிரான்சில் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் இன்றுடன் மூன்றாவது வாரத்தை எட்டியது. அரசு சார்பில் சில சமரச நடவடிக்கைகள் அறிவிக்கப்பட்டாலும், போராட்டத்தை கைவிட மக்கள் மறுக்கின்றனர்.
ஜெர்மனி, ஸ்பெயின், இத்தாலி, பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து, போர்ச்சுக்கல் போன்ற நாடுகளிலும் கல்வி, சுகாதாரம், காலநிலை பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக, அந்தந்த நாட்டு அரசுகளை எதிர்த்து போராட்டங்கள் நடத்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.