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/செய்திகள்/தமிழகம்/ பழநி கோயில் நிலம் முறைகேடாக பதிவு செய்த சார் பதிவாளருக்கு முன்ஜாமின்: கூட்டு சதி உள்ளதா என விசாரிக்க உத்தரவு

பழநி கோயில் நிலம் முறைகேடாக பதிவு செய்த சார் பதிவாளருக்கு முன்ஜாமின்: கூட்டு சதி உள்ளதா என விசாரிக்க உத்தரவு

பழநி கோயில் நிலம் முறைகேடாக பதிவு செய்த சார் பதிவாளருக்கு முன்ஜாமின்: கூட்டு சதி உள்ளதா என விசாரிக்க உத்தரவு

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 08:51 PM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 08:28 PM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 08:51 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 08:28 PM

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மதுரை: பழநி கோயில் நிலம் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட சார் பதிவாளருக்கு முன்ஜாமின் வழங்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. பத்திரப்பதிவில் ஏதேனும் கூட்டு சதி உள்ளதா என்று விசாரிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.

பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான நிலம், சிலரால் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இவ்விவகாரத்தில் சதி செய்து, போலி ஆவணங்கள் மூலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்ததாக சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் சுப்பிரமணியன் மீது பழநி அடிவாரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.

இதையடுத்து சார் பதிவாளர் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு:

ஆவணத்தை பதிவு செய்ய மறுத்ததை எதிர்த்து இந்நீதிமன்றத்தில் சிலர் மனு செய்தனர். மறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்த தனி நீதிபதி, ஆவணம் முறையாக இருக்கும் பட்சத்தில் விற்பனை பத்திரத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். அதன் அடிப்படையில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. முன் ஜாமின் அனுமதிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

ஜூலை 15ல் விசாரித்த நீதிபதி கே.ராஜசேகர், இவ்வழக்கில் சிபிசிஐடியை தானாக முன்வந்து சேர்ப்பதாகவும் அவர்கள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டார்.

மீண்டும் அவர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. சிபிசிஐடி தரப்பில் நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. கோயில் தரப்பில் முன்ஜாமின் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

மனுதாரர் தரப்பு: யூடியூபில் வெளிவந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் எப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட ஆவணம் ஏப். 1ல் பதிவுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அப்போதைய சார் பதிவாளர் பாலசுந்தர் பதிவு செய்ய மறுத்துவிட்டார்.

ஏப். 10ல் ரிட் மனு மீதான வழக்கில் ஆவணத்தை பதிவு செய்யுமாறு சார் பதிவாளருக்கு இந்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்பேரில் ஜூலை 3ல் சார் பதிவாளர் பாலசுந்தரம் பதிவு செய்தார். மனுதாரர் பதிவு செய்யவில்லை.

பாலசுந்தரம் விடுப்பில் சென்ற காரணத்தால் மாவட்ட பதிவாளர் அனுமதியுடன் ஜூலை 6 முதல் 10 வரை மனுதாரர் சார் பதிவாளர் பொறுப்பு வகித்தார். சட்டத்திற்குட்பட்டு ஆவணத்தின் மதிப்பீட்டை சரி பார்க்கும் பொருட்டு அதற்கு எண் ஒதுக்கீடு செய்து கலெக்டருக்கு பரிந்துரைக்க மட்டுமே செய்தார்.

கோயிலுக்கு சொந்தமான சொத்து

அரசு தரப்பு: நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாலசுந்தர் ஜூலை 3ல் ஆவணத்தை பதிவு செய்திருந்தால் அன்றே மதிப்பீட்டை சரிபார்க்கும் பொருட்டு பரிந்துரைக்கு அனுப்பியிருக்கலாமே. அந்தச் சொத்து கோயிலுக்குச் சொந்தமானது. ஏற்கனவே ஆவணத்தின் மீது சிவில் வழக்குகள் இருப்பது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டதால் அவர் அனுப்பாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த தகவல்களை கணக்கில் கொள்ளாமல் பொறுப்பு அதிகாரியாக வந்த மனுதாரர், அவசர அவசரமாக பரிந்துரைக்கு அனுப்ப என்ன காரணம். மனுதாரர் மீது அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை தனியாருக்கு பதிவு செய்ததாக ஏற்கனவே இரு வழக்குகள் உள்ளன.

கோயில் தரப்பு: ஆட்சேபனைகள் அனைத்தும் ஜூலை 2 லேயே வழங்கப்பட்டு விட்டன. கோயில் தரப்பில் ஆட்சேபனை இருக்கும்போது, சார் பதிவாளர் ஒரு சுருக்கமான விசாரணை நடத்தி, முடிவை இரு தரப்பிற்கும் தெரிவிக்க வேண்டும். அவர் அந்நடைமுறையை பின்பற்றவில்லை. மடத்தின் பெயரில் பட்டா இருக்கும்போது, அதை ஒரு தனியார் நபருக்கு எப்படி பதிவு செய்ய முடியும்?

நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: பதிவு எண்ணை ஒதுக்குவதை தவிர, பதிவு செய்வதற்கான முழு செயல் முறையும் அப்போதைய பதிவாளர் பாலசுந்தரால் ஜூலை 3ல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அடுத்த வேலை நாளில், அவர் விடுப்பில் சென்றதால், மனுதாரர் கூடுதல் பொறுப்பை ஏற்றார். ஆவணத்திற்கான பதிவு எண்ணை ஒதுக்கி, பதிவு செய்யும் செயல்முறையை மனுதாரர் நிறைவு செய்தார் என்பதே தற்போதைய குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. திடீரென பணியில் சேர்ந்து பதிவை நிறைவு செய்ததில் சந்தேகம் எழுகிறது.

பதிவுப் பணிகளில் பெரும்பகுதி பாலசுந்தரால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும், இதில் ஏதேனும் கூட்டுச் சதி உள்ளதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும். போலீசார் விசாரணையை நடத்தி, மனுதாரருக்கு எதிராக உறுதியான ஆதாரங்களை தயார் செய்து நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் மனுதாரர் தாக்கல் செய்த மனுவின் மீது அடுத்தகட்ட உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க இயலும்.

அதுவரை மனுதாரருக்கு இடைக்கால முன்ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது. ஜூலை 27 முதல் ஆக. 3 வரை (ஞாயிறு தவிர்த்து) திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி போலீசார் முன் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் எனக் கூறி ஆக. 4க்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.

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