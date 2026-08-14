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பிரதமர் மோடி குறித்து ராகுலின் தரம் தாழ்ந்த விமர்சனம்; அனுராக் தாகூர் கண்டனம்

பிரதமர் மோடி குறித்து ராகுலின் தரம் தாழ்ந்த விமர்சனம்; அனுராக் தாகூர் கண்டனம்

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:40 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:40 AM

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சிம்லா: 'பிரதமர் குறித்த ராகுலின் பேச்சு அநாகரிகம் மற்றும் ஆணவம் மிகுந்ததாக உள்ளது. இது காங்கிரஸ் கட்சியின் மனநிலையை வெளிப்படுத்துகிறது,' என்று பாஜ எம்பி அனுராக் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் வெளியுறவுக் கொள்கை மற்றும் செயல்பாடுகளை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பாஜ மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், ராகுலின் விமர்சனம் தரம் தாழ்ந்தது என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், பாஜ எம்பியுமான அனுராக் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அவர் கூறியதாவது: மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டவர் ராகுல். அவரை பொதுமக்கள் 3 முறை நிராகரித்துள்ளனர். இப்போது அவர் அவதூறு பரப்புவதில் ஈடுபட்டு வருகிறார். பிரதமர் குறித்த ராகுலின் பேச்சு அநாகரிகம் மற்றும் ஆணவம் மிகுந்ததாக உள்ளது. இது காங்கிரஸ் கட்சியின் மனநிலையை வெளிப்படுத்துகிறது.

வெளிநாட்டு பெண் தலைவர் குறித்து ராகுல் அநாகரிகமான முறையில் பேசுவதை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். லோக்சபாவிலும், வீதிகளிலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் தோல்வியடைந்து விட்டார். அவையில் எந்தவொரு விவாதத்தையும் நடத்த அவர் அனுமதிக்கவில்லை. விவாதம் நடந்தபோதும் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து 2 வார்த்தை கூட பேசாமல், என்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது குறித்த எந்தக் கருத்தையும் வழங்கவில்லை.

பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சருக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள், தரம் தாழ்ந்த மற்றும் கேவலமான கருத்துகள் ராகுலின் அவநம்பிக்கையையும், விரக்தியையும் வெளிப்படுத்துகின்றன, இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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