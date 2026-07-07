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/செய்திகள்/தமிழகம்/அரசு வக்கீல்கள் நியமனம் 100% நியாயமாக நடைபெறும்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் உறுதி

அரசு வக்கீல்கள் நியமனம் 100% நியாயமாக நடைபெறும்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் உறுதி

அரசு வக்கீல்கள் நியமனம் 100% நியாயமாக நடைபெறும்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் உறுதி

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UPDATED : ஜூலை 07, 2026 12:09 PM

ADDED : ஜூலை 07, 2026 11:07 AM

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UPDATED : ஜூலை 07, 2026 12:09 PM ADDED : ஜூலை 07, 2026 11:07 AM

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சென்னை: அரசு வக்கீல்கள் நியமனம் 100% நியாயமாக நடைபெறும் என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் நிருபர்களிடம் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறியதாவது: அரசு வக்கீல் நியமனம் முழுமையாக வெளிப்படையாக நடக்கிறது. இது குறித்து தவறான தகவல் பரப்பி விடப்படுகிறது. அவை எதுவும் உண்மையல்ல. அரசு வக்கீல்கள் நியமனம் 100% நியாயமாக நடைபெறும். இதுவரை யாரும் அரசு வக்கீல் நியமிக்கப்படவில்லை. அரசு வக்கீல்கள் நியமத்திற்கு யாராவது பணம் கேட்டால் புகார் அளிக்கலாம். யாராவது அரசு வக்கீல்கள் நியமனத்திற்கு பணம் பெற்றிருந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இதுவரை 3 மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே அரசு வக்கீல்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நியமனம் ஆறு மாதங்களுக்கு தற்காலிகமானது. அனைத்து துறைகளையும் சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது. அதை விடுத்து அரசு ஊழியர்களை தவறு சொல்ல கூடாது. துறைகளை சீரமைத்து விட்டு ஆய்வு செய்வதே சரி. ஆகவே அவர்களுக்கு தொந்தரவு தரும் வகையில் தேவையற்ற ஆய்வுகளை செய்ய கூடாது என முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஒரு சிலர் சொந்த ஊர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என விருப்பப்படுவார்கள்.

அந்த நோக்கத்தில் அமைச்சர் கீர்த்தனாவும் சென்றிருக்கலாம். ஆனால் அவர் எந்த நோக்கத்தில் சென்றார் என முழுமையாக தெரியவில்லை. திமுக ஆட்சியின் போதே கரூருக்கு செல்ல முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டார்.

முதல்வராக இருக்கும் போதே கரூருக்கு செல்ல முடியாத வகையில் திமுக முட்டுக்கட்டை போட முயல்கிறது. இப்போதே இப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள் என்றால், அவர்கள் ஆட்சியில் திமுக எப்படி செயல்பட்டு இருக்கும்? முதல்வரை பொறுத்தவரை எப்போதும் மக்களை சந்திக்க ஆரவாரம் இன்றி செல்லவே விரும்புவார்.

கரூருக்கு சென்று முதல்வர் விஜய் மக்களை சந்திப்பார். திமுக ஆட்சியில் விஜய் வீடு மிகப்பெரிய அளவில் கண்காணிப்பு வளையத்தில் இருந்தது. கரூருக்கு முதல்வர் செல்வதால் திமுகவுக்கு என்ன பயம்? ஏன் மனு போடுகிறார்கள்? ஆட்சியில் இருக்கும்போது தான் செய்தீர்கள். இப்போதே இப்படியென்றால், அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது என்னவெல்லாம் செய்திருப்பார்கள் என யோசித்து பாருங்கள். இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.

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