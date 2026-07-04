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கோவில் அறங்காவலர் நியமனம்; அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவு

கோவில் அறங்காவலர் நியமனம்; அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவு

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 08:41 PM

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 08:41 PM

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சென்னை: 'கோவில்களில் காலியாக உள்ள அறங்காவலர் பதவிகளை விரைந்து நிரப்ப வேண்டும். ஆடி மாதம் வருவதால், கோவில்களில் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முடிக்க வேண்டும்' என, துறை அதிகாரிகளுக்கு, அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அறநிலையத்துறை சார்ந்த செயல்பாடுகள், திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்த ஆய்வு கூட்டம், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்தது.இதில், அமைச்சர் ரமேஷ் கூறியுள்ளதாவது: பக்தர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வரும் முக்கிய கோவில்களில், இணையவழியில் நுழைவுச்சீட்டு வழங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

திருவிழா காலங்களில் இணையதள தரிசன முன்பதிவு சீட்டுகளை அதிகளவில் வழங்க வேண்டும். தேவைப்படும் கோவில்களில் அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய, பக்தர்கள் தங்கும் விடுதிகள் கட்டுவது குறித்த திட்டத்தை தயாரித்து அனுப்ப வேண்டும். கோவில்களில் காலியாக உள்ள அறங்காவலர் பதவிகளை விரைந்து நிரப்ப வேண்டும். பழுதடைந்த தேர்களை, பொதுமக்கள் மற்றும் நன்கொடையாளர்கள் புதுப்பிக்க வேண்டும்.

பக்தர்களின் அடிப்படை தேவைகளில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆடி மாதம் வருவதால், கோவில்களில் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து, முன்னரே தலைமை அலுவலகத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார். அறநிலையத் துறை செயலர் குமரகுருபரன், கமிஷனர் வினய், கூடுதல் கமிஷனர்கள் துரை ரவிச்சந்திரன், கல்யாணி பங்கேற்றனர்.

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