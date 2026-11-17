துணை வேந்தர் நியமிக்கும் விவகாரத்தில் கவர்னருடன் இணைந்து சுமூக தீர்வு: ஐகோர்ட்டில் அரசு விளக்கம்
துணை வேந்தர் நியமிக்கும் விவகாரத்தில் கவர்னருடன் இணைந்து சுமூக தீர்வு: ஐகோர்ட்டில் அரசு விளக்கம்
ADDED : நவ 17, 2026 10:03 PM
சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குவது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளை, கடந்த முறை விசாரித்த ஐகோர்ட் நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ், 'சிதம்பரம், மதுரை உள்ளிட்ட 14 பல்கலைகளில், 3 முதல் 4 ஆண்டுகளாக, நிரந்தர துணைவேந்தர்கள் இல்லையென்றால் உயர் கல்வி பாதிக்காதா' என, கேள்வி எழுப்பினார்.
வழக்கில் உயர் கல்வித் துறை செயலரை எதிர்மனுதாரராக சேர்த்தும், அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் நவம்பர் 17ல் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்கவும் உத்தரவிட்டார். இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அட்வகேட் ஜெனரல் விஜய் நாராயண் அளித்த விளக்கம்: முந்தைய திமுக ஆட்சியில், துணை வேந்தர்கள் நியமன அதிகாரத்தை கவர்னரிடம் இருந்து மாநில அரசுக்கு மாற்றும் வகையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களை எதிர்த்த வழக்குகளே முட்டுக்கட்டைக்கு காரணம்.
அந்த வழக்கு இன்னும் நிலுவையில் இருப்பதால், தற்போதைய அரசாலும் துணை வேந்தர்களை நியமிக்க முடியாதபடி சட்ட சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், துணை வேந்தர்களை நியமிக்கும் விவகாரத்தில் முட்டுக்கட்டையை நீக்க, பல்கலை இணைவேந்தரான கவர்னருடன் இணைந்து, இந்த அரசு ஒரு சுமூக தீர்வை விரைவில் எட்டும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது.அதற்கு சிறிது கால அவகாசம் தேவை.இவ்வாறு அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, ''அப்படியென்றால், துணை வேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை, மீண்டும் கவர்னரிடம் ஒப்படைக்கும் வகையில், முந்தைய நிலைக்கு தற்போதைய அரசு திரும்புமா,'' என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு அட்வகேட் ஜெனரல், ''அப்படி முன்கூட்டியே சொல்ல முடியாது. மாணவர்களின் உயர் கல்வி கருதி நிரந்தர தீர்வை மேற்கொள்வது அவசியம். இன்னும் மூன்று வாரங்களுக்குள் தீர்வு இருக்கும்,'' என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, வழக்கு விசாரணை தள்ளி வைக்கப்பட்டது.