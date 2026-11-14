நவம்பர் 18ல் அக்வான் தீவிர புயலாக வலுப்பெறும்; வானிலை மையம் கணிப்பு
நவம்பர் 18ல் அக்வான் தீவிர புயலாக வலுப்பெறும்; வானிலை மையம் கணிப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 02:29 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:29 PM
சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி படிப்படியாக வலுப்பெற்று நவம்பர் 16ம் தேதி புயலாக வலுப்பெறும். நவம்பர் 18ல் அக்வான் தீவிர புயலாக வலுப்பெறும் என இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
ஆழ்க்கடல் மீனவர்கள் நவம்பர் 15ம் தேதிக்குள் கரை திரும்பவும், நவம்பர் 19ம் தேதி வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வட கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் நவம்பர் 20ம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
புயல் உருவான பின்னர் எந்த மாநிலத்தின் கடற்கரையை நோக்கி நகரும், எங்கு கரையைக் கடக்கும் என்பது குறித்து இதுவரை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதையும் வெளியிடவில்லை.
நவம்பர் 17, 18ல்....
தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நவம்பர் 17, 18ம் தேதிகளில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் நவம்பர் 20ம் தேதி மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.