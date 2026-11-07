கலைஞர் நுாலகத்திலும் போலி நுால்களா...?
கலைஞர் நுாலகத்திலும் போலி நுால்களா...?
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 AM
மதுரை: கோவையில் அக்.16ல் முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்த பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு கோடிகளில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில், மதுரை கலைஞர் நுாலகத்திலும் போலி நுால்கள் புகுந்துள்ளனவா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
நேற்று சென்னையில் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், ''மதுரையில் கலைஞர் நுாலகம் உள்ளது. மதுரைக்கும் கலைஞருக்கும்(கருணாநிதிக்கும்) என்ன சம்பந்தம். அங்கும் இதுபோன்று ஊழல் நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது'' என்று கூறியுள்ளார்.
மதுரை கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில் போலி நுால்கள் உள்ளனவா எனக் கேட்டதற்கு, நுாலக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பல நுால்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. போலி நுால்கள் இருந்திருந்தால் இதற்குள் வெளியில் தெரிந்திருக்கும். இந்நுாலகத்தில் உள்ள நுால்களின் பதிப்பகங்கள் அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட்ட வெளியீடுகளே.
கன்னிமாரா நுாலகம் உள்ளிட்ட பொது நுாலகங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் நுால்களில் ஒரு பிரதி, மாணவர்கள், வாசகர்கள் விரும்பிக் கேட்கும் நுால்கள், சாகித்ய அகாடமி விருதுபெற்ற நுால்கள் மட்டுமே அனுமதி பெற்று இந்நுாலகத்தில் இடம் பெறுகின்றன என்றார்.